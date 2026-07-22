Зачем добавлять муку в квашеные огурцы и как это влияет на вкус: ответ удивит

Муку, обычно пшеничную или ржаную, добавляют в огурцы для ускорения брожения и улучшения текстуры. Она служит источником углеводов для молочнокислых бактерий. Благодаря этому рассол быстрее густеет, огурцы приобретают насыщенный "бочковой" вкус, остаются твердыми и плотными, а внутри не образуются пустоты.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, зачем и сколько нужно добавлять муки при приготовлении квашеных огурцов.

Сколько нужно муки на 3 л банку

Обычно в банку (на 3 литра) кладут 1-2 столовые ложки муки вместе с солью и специями, заливая холодной водой.

"Мука в квашеных огурцах работает как натуральный катализатор брожения. Она обеспечивает молочнокислые бактерии углеводами, ускоряет закисление, придает рассолу приятную густоту, а огурцам — особенный "ядерный" вкус и плотную хрустящую текстуру без использования уксуса", – утверждают кулинары.

Рецепт квашеных огурцов с мукой

Ингредиенты:

огурцы 2-2,5 кг

мука 3 ст. л с горкой

соль каменная 3 ст. л с горкой

чеснок 2-3 зуб.

лавровый лист 1 шт.

зонтик укропа 1 шт.

листья и корни хрена по вашему вкусу

горький перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Огурцы вымыть и отрезать хвостики.

2. Банки хорошо помыть. На дно банки положить зубчики чеснока, горький перец, лавровый лист, зонтик укропа, листья и корень хрена.

3. Далее выложить плотно огурцы, засыпать соль и муку. Залить холодной водой из крана, накрыть капроновой крышкой. Несколько раз перевернуть банку туда-сюда, чтобы соль и мука распределились равномерно.

Ставим банки на трое суток в помещении, пару раз в день переворачивая их, чтобы разогнать муку. На 4 день выносим в подвал. Самыми вкусными они будут через 1,5-2 месяца!

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