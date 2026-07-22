Зачем добавлять муку в квашеные огурцы и как это влияет на вкус: ответ удивит
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Муку, обычно пшеничную или ржаную, добавляют в огурцы для ускорения брожения и улучшения текстуры. Она служит источником углеводов для молочнокислых бактерий. Благодаря этому рассол быстрее густеет, огурцы приобретают насыщенный "бочковой" вкус, остаются твердыми и плотными, а внутри не образуются пустоты.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, зачем и сколько нужно добавлять муки при приготовлении квашеных огурцов.
Сколько нужно муки на 3 л банку
Обычно в банку (на 3 литра) кладут 1-2 столовые ложки муки вместе с солью и специями, заливая холодной водой.
"Мука в квашеных огурцах работает как натуральный катализатор брожения. Она обеспечивает молочнокислые бактерии углеводами, ускоряет закисление, придает рассолу приятную густоту, а огурцам — особенный "ядерный" вкус и плотную хрустящую текстуру без использования уксуса", – утверждают кулинары.
Рецепт квашеных огурцов с мукой
Ингредиенты:
- огурцы 2-2,5 кг
- мука 3 ст. л с горкой
- соль каменная 3 ст. л с горкой
- чеснок 2-3 зуб.
- лавровый лист 1 шт.
- зонтик укропа 1 шт.
- листья и корни хрена по вашему вкусу
- горький перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Огурцы вымыть и отрезать хвостики.
2. Банки хорошо помыть. На дно банки положить зубчики чеснока, горький перец, лавровый лист, зонтик укропа, листья и корень хрена.
3. Далее выложить плотно огурцы, засыпать соль и муку. Залить холодной водой из крана, накрыть капроновой крышкой. Несколько раз перевернуть банку туда-сюда, чтобы соль и мука распределились равномерно.
Ставим банки на трое суток в помещении, пару раз в день переворачивая их, чтобы разогнать муку. На 4 день выносим в подвал. Самыми вкусными они будут через 1,5-2 месяца!
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