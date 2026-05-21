Забудьте о привередливой гортензии: что посадить вместо нее

Гортензии – чрезвычайно популярное растение. Их огромные, пушистые цветы выглядят впечатляюще и прекрасно подходят для бордюра; однако уход за ними может быть несколько сложным. Гортензии требуют много воды и обрезки, чтобы они выглядели лучше.

Видео дня

Если вы мечтаете о растении с таким же эффектом, но меньшим количеством хлопот, вам стоит рассмотреть корейскую калину. Также известная как Viburnum carlesii, она изначально происходит из Кореи и Японии, но широко доступна и в других странах, пишет OBOZ.UA.

Она известна своими душистыми бледно-розовыми цветами, которые цветут с конца весны до начала лета. Это растение также очень морозостойкое.

Оно также будет привлекать птиц в ваш сад, поскольку летом плодоносит красивыми красными овальными ягодами, которые созревают до черного цвета.

Чтобы эти растения процветали в вашем саду, сажайте их на солнце или в полутени и не слишком волнуйтесь о почве — калина любит песчаную, глинистую или суглинистую почву.

В отличие от гортензий, они хорошо реагируют на сильную обрезку, которую лучше всего делать в конце весны, если вам нужно значительно уменьшить их размер. Обильно поливайте их в течение первого года роста. Как только они приживутся, то станут немного более засухоустойчивыми.

Если у вас небольшой сад, вы можете ожидать, что этот чудесный аромат распространится по всему пространству и донесется до каждого уголка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, где лучше поставить спатифиллум, чтобы он цвел круглый год.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.