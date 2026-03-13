Забудьте о дорогом сантехнике: гениальный трюк, который прочищает любой слив мгновенно

Ничто так не портит спокойный вечер, как вода, которая просто не стекает из раковины. Прежде чем паниковать, вызывать сантехника или выливать гору агрессивных химикатов в канализацию, сделайте глубокий вдох.

На вашей кухне уже есть идеальное и полностью органичное решение для этой маленькой катастрофы. Пришло время для настоящей домашней алхимии, пишет OBOZ.UA.

Хитрость заключается в том, что обычная пищевая сода обладает исключительными дезинфицирующими свойствами, успешно нейтрализует менее приятные запахи (прощайте, размножающиеся бактерии!) и буквально растворяет жир, волосы, остатки пищи и минеральные отложения.

Если вы будете использовать ее регулярно каждые несколько месяцев, вы навсегда попрощаетесь с этим зловещим бульканьем в трубах и мучительным, медленным сливом воды. Секрет заключается в том, что она очищает трубы до того, как они по-настоящему засорятся.

Как это работает

Сначала вскипятите воду на плите или в микроволновой печи. Налейте несколько капель вашего любимого средства для мытья посуды (того, которое безжалостно борется с жиром) в слив и осторожно залейте его кипятком. Это как приятная горячая ванна, которая смягчает и растворяет стойкую грязь. Затем вылейте стакан пищевой соды в слив.

Если у вас небольшой дизайнерский слив, используйте обычную кухонную лейку. Далее влейте чашку дистиллированного белого уксуса.

Подождите пять минут, затем тщательно промойте все еще одним кипятком. Если канализация снова засорилась, промойте ее горячей водой из-под крана, чтобы завершить процесс. Если вода все еще стоит, просто повторите процесс, поскольку иногда для полного успеха требуется как минимум две обработки.

