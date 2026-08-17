Забудьте о белом потолке: самые модные цвета осени 2026 года

Потолок – это так называемая "пятая стена", но многие люди о ней забывают. На протяжении десятилетий он обычно оставался белым, даже когда на стенах появлялись узорчатые обои или разные цвета.

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Белые потолки, безусловно, имеют много преимуществ: они визуально осветляют комнату, делают её визуально выше и отражают свет. Однако это не единственное доступное решение, и оно не всегда самое лучшее, пишет OBOZ.UA.

Темный потолок не всегда визуально уменьшает пространство, и даже если это так, то иногда это желательно. В таунхаусах с очень высокими потолками стоит выбрать насыщенный цвет, чтобы сделать пространство уютнее.

Более темный потолок также хорошо смотрится в спальне, где он создает приятную, умиротворяющую атмосферу.

Однако такое решение требует соответствующего освещения. Необходимо как яркое искусственное освещение, так и доступ к естественному свету, чтобы избежать чрезмерной мрачности комнаты в течение дня.

Самые модные цвета потолка

Альтернативой чистому белому являются не только темные цвета, но и, прежде всего, более светлые, нежные оттенки. Пастельные тона — лучший вариант, поскольку они визуально приподнят потолок и сделают его визуально светлее.

Стоит рассмотреть теплый кремовый, модный шалфейный или нежный голубой. Последний создает ощущение открытого неба, придавая интерьеру еще больше пространства. Этот цвет — отличный выбор для небольших ванных комнат или коридоров, а также для помещений с ограниченным доступом дневного света.

Окраска стен и потолков в один и тот же цвет становится всё более популярной, стирая границы между ними. Это придаёт интерьеру больше гармонии и невероятно полезно, если правильно выбрать цвет. Лучше всего подойдут нежные зеленые, бежевые и кремовые оттенки.

Потолок также может быть светлее стен, что особенно эффектно в комнатах с низкими потолками. Однако он не обязательно должен быть абсолютно белым – существует целый спектр светлых оттенков, которые можно успешно использовать.

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