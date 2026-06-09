Ему навсегда будет 30: во время выполнения боевого задания погиб защитник со Львовщины. Фото

Украина потеряла еще одного защитника: на войне погиб военный со Львовщины Игорь Жук. Жизнь смелого Героя оборвалась 1 июня в Донецкой области.

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Ему навсегда останется 30 лет. Об этом сообщили в Шептицком городском совете.

Очередная печальная весть

"Мы снова потеряли Воина Света... В бою за Украину, ее свободу и независимость погиб 30-летний Герой Жук Игорь Викторович", – говорится в сообщении.

Военнослужащий был старшим солдатом, старшим оператором отделения противотанковых ракетных комплексов воинской части А0998. Погиб 1 июня недалеко от села Молочарка Донецкой области.

У Героя остались жена, маленькая дочь, родители, брат.

"Низкий поклон защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя... Разделяем боль невосполнимой утраты и склоняем головы в трауре", – отметили в Шептицком горсовете.

Главные истории дня

На щите в родную общину Игорь Жук возвращается 9 июня. Скорбный кортеж с телом защитника прибудет к Шептицкому ориентировочно в 13:00. В 15:30 в церкви святого Иосафата состоятся парастас и чин похорон.

Похоронят Игоря Жука на Аллее Героев Бендюжского кладбища.

Напомним, в бою за Украину погиб спецназовец Сергей Шевченко из Хорола, что на Полтавщине. Он прошел обучение в Польше и Литве и участвовал в отражении вражеской агрессии на самых горячих направлениях. Жизнь воина оборвалась 24 мая в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб полицейский из Полтавской области Виталий Плетень. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания.

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