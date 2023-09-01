Заблудился: в Одесской области пограничники задержали 61-летнего калифорнийца на каяке. Фото

Житель Калифорнии (США) нечаянно попал на территорию Украины во время путешествия на каяке. В результате этого инцидента его задержали в Одесской области.

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Об этом сообщает МВД. Пограничники оформили на мужчину протокол об админнарушении.

"Недалеко от города Рени пограничники задержали 61-летнего калифорнийца. Иностранец пересек украинскую границу на каяке случайно. Свое путешествие он начал 57 дней назад из Германии", – говорится в сообщении.

Гражданин из Калифорнии, США, время от времени останавливался у берегов различных европейских стран во время своих путешествий на каяке. В этот раз он случайно оказался у украинского побережья.

Пограничные службы составили протокол об административном нарушении. В дальнейшем он будет передан румынским властям в соответствии с процедурой реадмиссии.

Напомним, что беларуские правоохранительные органы перевозят до приграничных территорий с Польшей не только нелегальных мигрантов из третьих стран, но и оборудование, которое может быть использовано для пересечения границы. Они могут рассматривать вариант нападения на поляков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатах в ночь на 8 августа пограничники Черновицкого отряда ГПСУ остановили грузовик, в котором нарушители пытались пересечь границу, спрятавшись среди пластиковых ящиков. За такую поездку уклонисты заплатили по 3,5 тысячи долларов (более 128,5 тысячи гривен).

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