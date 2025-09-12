За рулем автомобиля сидела родственница погибшей: в Одесской области в жутком ДТП оборвались жизни двух школьниц

В Одесской области произошла ужасная трагедия. Поздно вечером девушки возвращались на автомобиле с дискотеки из соседнего села. Между селами Каменское и Виноградовка автомобиль вылетел с дороги, врезался в дерево и перевернулся. В результате погибли две девочки-подростки 13 и 14 лет.

В субботу, 6 сентября, около 22:00 на дороге между селами Каменское и Виноградовка произошло смертельное ДТП. Автомобиль Opel Astra, за рулем которого находилась 22-летняя водительница, вылетел с дороги, ударился в дерево и перевернулся.

В результате аварии погибли две школьницы: 14-летняя Александра Бир и 13-летняя Антонина Мицянко. Водительница, а также ее 22-летняя пассажирка и 15-летний брат выжили, их отправили в больницу.

Как рассказали OBOZ.UA жители Каменского, девушки вместе с парнем ездили на дискотеку в соседнее село.

"За рулем была 22-летняя Аня, там же сидел ее брат. Они родственники погибшей Александры. То есть девочки поехали с родственниками, друзьями на дискотеку. Дорога у нас недавно отремонтирована, но не вся, там есть не очень хороший участок. Не знаем, то ли скорость, то ли невнимательность и темнота, но Аня не справилась с управлением автомобиля. Это огромная трагедия для нашего села Каменское", – говорит OBOZ.UA местный житель.

Сама девушка-водитель также родом из села Каменское, хотя учится и работает в Одессе, а домой приезжает на выходные.

По данным полиции, девушка-водитель была трезвой. Ее задержали, суд должен избрать меру пресечения. В полиции Одесской области говорят, что следствие просит взять ее под стражу. Окончательное решение примет суд.

Одну из погибших называли "поющей птичкой"

В селе Каменское во вторник, 9 сентября, состоялись похороны девочек. Они учились в местном Каменском лицее, в 9-м классе.

Младшей из них, Антонине Мицянко, в октябре должно было исполниться 14 лет. Девочку называют "поющей птичкой", она очень любила петь.

Антонина выступала в лицее и в Доме культуры, ездила на концерты. Недавно получила грамоту за свое выступление. Девочка мечтала после окончания школы продолжить музыкальную карьеру.

Тоня жила в семье своей тети и дяди в селе. В тот роковой день ее тетя поехала в Одессу к мужу, который серьезно заболел. Мама девочки также живет и работает в Одессе.

Александра Бир была отличницей, участвовала во многих олимпиадах и занимала призовые места. Ее мама работает техничкой в школе. А отец служит в ВСУ, защищает Украину. Он уже второй раз был ранен, сейчас проходит реабилитацию дома. У Александры есть еще две сестры.

В селе говорят, что подобной трагедии у них давно не было. Вспоминают, что лет 12 назад в аварии на Рождество разбились трое ребят. А нынешняя авария просто стала трагедией для всех.

"Очень хорошие девочки, умницы, хорошо учились, у них вся жизнь была впереди, могли поступить в вузы. Но эта авария все сломала", – вздыхает местная жительница.

15-летний подросток, который был в машине, также с бабушкой пришел на похороны Александры, ведь он ее родственник, как и девушка-водитель автомобиля. Конечно же, родным погибших девочек было очень тяжело все это пережить.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения особой, которая управляет транспортным средством, что привело к гибели нескольких человек. Виновной грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.