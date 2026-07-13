За неделю энергетики восстановили электроснабжение в домах 280 тысяч семей после обстрелов – ДТЭК

В течение недели энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение в домах 280 тысяч семей, которые остались без света в результате вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 6 по 12 июля энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 443 населенных пунктов, оставшихся без света в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более чем 280 тысяч семей", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений было в Донецкой области, где на прошлой неделе удалось вернуть электричество в 142,6 тысяч домов.

В то же время в Днепропетровской области энергетики восстановили электроснабжение 118 тысячам семей после обстрелов.

В Киевской области за неделю ремонтные бригады восстановили электроснабжение 19,3 тысячам семей, тогда как в Одесской области электричество вернули 2,1 тысячам семей.

Напомним, в течение июня энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение в домах 1,5 млн семей, чьи жилища были обесточены в результате вражеских атак.