За неделю энергетики вернули электричество в дома более 160 тыс. семей после обстрелов – ДТЭК

На прошлой неделе энергетикам компании ДТЭК удалось вернуть свет в дома более 160 тысяч семей, чьи дома были без электричества в результате вражеских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В частности, на прошлой неделе на Днепропетровщине, которая подвергалась особенно сильным вражеским ударам, энергетики смогли вернуть электроснабжение в 101 тысячу домов.

В то же время в Донецкой области также сохраняется тяжелая ситуация из-за активных боевых действий. Здесь энергетикам удалось вернуть свет в дома 54,5 тысяч семей местных жителей.

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевщина, где на прошлой неделе ремонтные бригады смогли восстановить электричество в 6,2 тысяч домов.

Так же не оставляет враг и атаковать Одесскую область: за неделю энергетики здесь вернули свет в более тысячи домов, обесточенные из-за вражеских атак.

Напомним, в прошлом месяце энергетикам ДТЭК Рината Ахметова удалось восстановить электроснабжение в 443 тысячах домов, обесточенных из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Киевской областях и Киеве.