За неделю энергетики вернули электричество в дома 122 тысяч семей после вражеских атак – ДТЭК

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 122 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 11 по 17 августа энергетикам ОСР ДТЭК Сети удалось полностью или частично восстановить электроснабжение 168 населенных пунктов. Электричество снова доступно в домах более 122 тысяч семей Донецкой и Днепропетровской областей", – говорится в нем.

Отмечается, что в Донецкой области с 11 по 17 августа удалось вернуть свет для почти 103,3 тысяч семей. Из них только за выходные – 27 тысяч домов.

На прошлой неделе так же продолжались атаки на Днепропетровскую область. Здесь за последние семь дней энергетикам удалось восстановить электричество в 18,7 тысячах домов местных жителей, чьи дома обесточивались в результате вражеских обстрелов.

Напомним, в первом полугодии 2025 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова починили 1441 энергообъект электросетей.