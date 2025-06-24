За неделю энергетики вернули электричество почти 70 тысячам семей после вражеских атак – ДТЭК

За неделю энергетики компании ДТЭК вернули свет почти 70 тысячам семей, чьи дома были без электроэнергии в результате вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что энергетики продолжают работать над восстановлением электросетей после вражеских атак. В частности, в Донецкой области, несмотря на крайне сложную ситуацию, им удалось вернуть свет в дома 46,8 тысяч местных жителей.

В то же время на Днепропетровщине с 16 по 22 июня энергетики смогли восстановить электроснабжение 19,7 тысячам домов.

Также на прошлой неделе атакам подвергся и Киев. Здесь энергетики вернули свет в более тысячи домов местных жителей.

В то же время продолжает страдать от вражеских атак и Одесская область. Здесь на прошлой неделе энергетики восстановили электроснабжение для почти 773 семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Напомним, неделю назад энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 137 тысячам семей, чьи дома были без света из-за вражеских обстрелов.