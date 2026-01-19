За неделю энергетики вернули электричество 675 тысячам семей после атак – ДТЭК

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули электроэнергию в дома 675 тысяч семей, которые были без электричества в результате вражеских атак.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что на прошлой неделе больше всего восстановлений было на Киевщине. Здесь за неделю энергетики вернули свет 363 тысячам домов после вражеских атак.

Также сложная ситуация была на Днепропетровщине. Здесь за неделю энергетики восстановили электроснабжение для 192 тысяч домов.

Продолжаются и обстрелы и в Одесской области. Здесь за неделю ремонтным бригадам удалось вернуть свет более 61 тысячи семей.

Кроме того, за последние семь дней энергетикам удалось вернуть свет 59,2 тысячам семей в Донецкой области.

Напомним, в течение декабря энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 5 млн семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.