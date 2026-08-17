За неделю «ДТЭК» восстановил электроснабжение почти 900 тысяч семей после обстрелов

С 10 по 16 августа энергетики ДТЭК полностью или частично восстановили электроснабжение в 496 населенных пунктах Донецкой, Одесской и Днепропетровской областей, которые были обесточены из-за российских обстрелов.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 10 по 16 августа энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 496 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских обстрелов. Свет удалось вернуть в дома почти 900 тысяч семей", – говорится в нем.

Больше всего восстановлений восьмую неделю подряд приходится на Донецкую область, где продолжаются тяжелые боевые действия и постоянные обстрелы. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, за неделю энергетики восстановили электроснабжение 427 тысячам семей.

В Одесской области, которая также продолжает подвергаться вражеским атакам, электричество восстановили для 259 тысяч семей. Еще почти 190 тысяч домов подключили к электросети в Днепропетровской области после отключений из-за обстрелов.

Энергетики приступают к аварийно-восстановительным работам сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.