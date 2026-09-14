За неделю ДТЭК восстановил электроснабжение более чем 560 тысячам семей после обстрелов

Энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 560 тысяч семей в четырёх областях, которые остались без света в результате российских атак.

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Об этом сообщает ДТЭК.

"С 7 по 13 сентября энергетики ДТЭК смогли полностью или частично восстановить электроснабжение жителям 250 населенных пунктов, лишившихся электричества в результате вражеских атак. Электричество снова доступно для более чем 560 тысяч семей", – говорится в сообщении.

Больше всего восстановлений было в Донецкой области, где свет вернули в более чем 260 тысяч домов. В Одесской области электроснабжение восстановили для 233,5 тысячи семей, в Днепропетровской – для почти 61 тысячи, а в Киевской – для около 6,4 тысячи.

Энергетики приступают к ремонту поврежденных сетей сразу после получения разрешения и доступа к местам повреждений от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение почти 4,5 млн домов.