За неделю ДТЭК вернул свет почти 2 млн семей после обстрелов

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома почти двух миллионов семей, которые были без электричества в результате вражеских обстрелов.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что больше всего восстановлений энергетики ДТЭК осуществили в Киеве. Здесь за неделю они вернули свет в дома 803 тысяч семей. В то же время на Киевщине за этот период вернули электричество более 60 тысячам семей.

Также была атакована энергетическая инфраструктура Одесской области. Здесь в течение недели энергетики вернули электричество 470 тысячам домов.

Не утихали обстрелы и на Днепровщине и Донетчине. Здесь энергетики вернули свет 329 и 234 тысячам семей соответственно.

Напомним, в сентябре ДТЭК Рината Ахметова вернул свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.