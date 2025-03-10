За неделю ДТЭК вернул свет более чем в 240 тысяч домов, обесточенных из-за атак РФ

На прошлой неделе энергетики ДТЭК вернули свет более чем для 240 тысяч семей в 27 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

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Об этом сообщают в ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что больше всего обновлений было на Одесщине, которая на прошлой неделе постоянно подвергалась враждебным атакам. С 3 по 9 марта удалось возобновить электроснабжение 143,4 тысячи домов местных жителей.

На Днепропетровщине, которая тоже все чаще подвергается последствиям вражеских обстрелов, удалось за неделю вернуть свет для 76,1 тысяч семей.

В свою очередь в Донецкой области, несмотря на постоянную опасность, удалось возобновить электроснабжение в домах 19,2 тысяч семей за последние семь дней. Работы в Донецкой области становятся все опаснее: на прошлой неделе энергетики в очередной раз попали под вражеский авиаудар. К счастью, они остались невредимыми.

Киевщина также подвергается частым вражеским ударам. На прошлой неделе энергетики восстановили электричество для 1,3 тысячи семей, как только саперы и военные предоставили разрешение.

Напомним, в феврале энергетикам ДТЭК удалось возобновить электроснабжение почти в 650 тыс. домов украинцев, обесточенных из-за обстрелов в Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Киевской областях и Киеве.