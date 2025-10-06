За неделю ДТЭК вернул свет 221 тысяче семей после вражеских обстрелов

В течение недели энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 221 тысячи семей, которые были без электричества в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"На прошлой неделе энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли вернуть свет жителям 118 населенных пунктов, пострадавших в результате вражеских обстрелов. Электричество снова доступно в домах более 221 тысячи семей Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областей", – говорится в нем.

Отмечается, что за неделю энергетики вернули свет 144,7 тысячам семей Донецкой области, 58 тысячам семей Одесской области, 17,5 тысячам домов Днепропетровщины и 1,2 тысячам семей Киевской области.

Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, в течение сентября энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома 424 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских обстрелов.