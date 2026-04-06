За какие нарушения может оштрафовать ТЦК в Украине: детальное объяснение

Украинцы, нарушившие правила воинского учета, могут получить штраф от территориального центра комплектования и социальной поддержки. Действующее законодательство четко устанавливает перечень таких нарушений.

В то же время в случае несоблюдение процедуры взыскания штрафа может стать основанием для его отмены. Все подробности раскрыли в Ривненском ОТЦК и СП.

За что можно получить штраф от ТЦК

Законодательством предусмотрены штрафы для военнообязанных украинцев, которые нарушили правила воинского учета.

К таким нарушениям относятся:

несвоевременное обновление данных (изменение места жительства, семейного положения, образования или работы без уведомления ТЦК в 7-дневный срок)

(изменение места жительства, семейного положения, образования или работы без уведомления ТЦК в 7-дневный срок) неявка по повестке для уточнения данных

для уточнения данных отказ от прохождения ВВК по мобилизационному распоряжению

по мобилизационному распоряжению нарушение правил постановки на воинский учет при достижении 17-летнего возраста, после освобождения из тюрьмы, или же нерегистрация как ВПЛ в ТЦК и СП

при достижении 17-летнего возраста, после освобождения из тюрьмы, или же нерегистрация как ВПЛ в ТЦК и СП другие нарушения.

Как узнать о наличии штрафа и на какую сумму могут оштрафовать

Там добавили, что проверить наличие штрафа можно через приложение "Резерв+", от групп оповещения или от органов Национальной полиции во время проверки – в случае, если гражданин уже находится в розыске.

Сумма штрафов колеблется от 3 400 до 8 500 грн. Однако, с учетом военного положения, в некоторых случаях штраф может быть больше.

Нарушение процедуры взыскания штрафа может стать основанием для его отмены

Любое взыскание штрафа должно оформляться с соблюдением требований, которые предусматривают:

составление протокола об административном правонарушении

об административном правонарушении ознакомление лица с его правами

лица с его правами вручение копий

копий возможность предоставить объяснения.

Если процедура была нарушена, это может стать основанием для отмены штрафа. Украинские суды во многих случаях становятся на сторону граждан – и отменяют штраф, если, например, повестку не вручили лично, а бросили в почтовый ящик. Основанием для признания штрафа незаконным часто становится неспособность представителей ТЦК доказать, что оштрафованный гражданин знал об изменении правил учета.

