'За дверью – столб огня': мать с сыном во время атаки РФ по Киеву выпрыгнули из окна, чтобы спастись. Видео

В Киеве во время массированного обстрела российскими войсками жительница города Инна Высоцкая вместе с 14-летним сыном были вынуждены пойти на отчаянный шаг, чтобы спастись от гибели. Огонь охватил лестничную площадку их многоэтажного дома, из-за чего пройти сквозь двери квартиры стало невозможно.

Видео дня

Единственным выходом для спасения стало окно на втором этаже, через которое женщина опустила сына, а затем выпрыгнула сама. Об этом женщина рассказала ВВС.

Как рассказала сама киевлянка, она вместе с сыном выпрыгнули из окна второго этажа.

"Проживаем на втором этаже. Я через окно спустила ребенка. Ребенку 14 лет, подросток. Сначала ребенка спустила, а потом уже сама начала прыгать", – сказала она.

На улице уже находились люди, которые видели, что соседи спасаются через окно, и пытались помочь, поймав их во время падения. Благодаря этому Инна и ее сын смогли остаться живыми, хотя женщина получила травму во время спасения.

Квартира семьи получила серьезные повреждения, к счастью, родственники предоставили им приют. Они увидели, что соседи спасаются через окно и пытались поймать их. Мать с сыном смогли спастись, но Инна все же получила травму во время этого.

Квартира семьи пострадала, но их, к счастью, приютили родственники.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БПЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!