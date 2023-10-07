Мы не русские. Даже — если мы русскоязычные. Даже — если живём совсем рядом с мордором. Даже — если там остались наши бывшие знакомые. Но мы не они. И такими, как они, быть не хотим. Именно этого нам не могут простить.

Это — враги.

А ещё нас немножко убивают друзья. Когда медлят и запаздывают. Когда долго раскачиваются и осторожничают. Имеют право. Спасибо, что всё же помогают. Без них было бы ещё хуже. Значительно хуже. Но убитым этого не рассказать.

А ещё нас убивают "свои". Воруя и мародёрствуя, не в состоянии остановиться. Чем вдобавок дают повод нашим осторожным друзьям не очень спешить.

Зато с нами Бог. И справедливость. Поэтому мы всё равно победим. Мы обязаны победить. Во имя убитых за Украину Героев.

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Сейчас — время становления и очищения. Через это лежит наша дорога в будущее, дорога в Цивилизацию. Дай нам, Господи, силы и мудрости. Мы — сможем.

Каждый из нас, кто помогает стране, приближает нашу Победу. За это нас убивают.

Посвящается Леониду Ивановичу Рубаненко — Украинцу, Харьковчанину, Патриоту, Меценату, одному из современных Алчевских. Земля пухом, МЫ ПОБЕДИМ. Слава Украине!