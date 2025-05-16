Юристы-волонтеры 'Гончаренко центра' создали онлайн-библиотеку полезных ресурсов и инициатив для военных, ветеранов и их семей

Сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр создала бесплатную онлайн-библиотеку для военнослужащих Сил обороны, ветеранов и членов их семей. Здесь собраны полезные материалы и ресурсы – справочники, инструкции, образцы документов и юридические памятки, которые могут понадобиться украинцам.

Видео дня

Онлайн-библиотека доступна по этой ссылке.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, эту библиотеку создали в ответ на многочисленные запросы по юридическим вопросам, материальной и психологической поддержке от военных, ветеранов и их семей.

"Наши юристы ежедневно бесплатно консультируют сотни защитников, которые ищут ответы на важные вопросы: оформление статуса УБД, выплаты, реабилитация, адаптация после службы. Чтобы сделать эту информацию еще более доступной, мы собрали ее в одном месте – в формате удобной онлайн-библиотеки", – делится Алексей Гончаренко.

Коллекция материалов включает разделы по таким тематикам:

Юридическая помощь (права военнослужащих, образцы рапортов, алгоритмы действий в правовых вопросах);

– Психологическая поддержка (информация о реабилитации, советы по преодолению стресса);

– Адаптация к гражданской жизни (пошаговые инструкции, социальные программы для ветеранов);

– Отношения в семье (советы по сохранению и восстановлению семейных отношений после возвращения с войны).

Юристы-волонтеры говорят: коллекция материалов постоянно пополняется. Кроме библиотеки, военные и их родные могут получить бесплатные юридические консультации через горячие линии Гончаренко центров.