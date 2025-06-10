YouTube заблокировал еще один канал Арестовича, который находится под санкциями: подробности

YouTube заблокировал еще один канал одиозного экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который сейчас живет за границей и находится под санкциями СНБО. Сам Арестович ранее хвастался, что зарабатывает на YouTube-канале десятки тысяч долларов в месяц.

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О блокировке очередного канала скандального "эксперта" сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД) в Telegram. Отныне YouTube-канал Арестовича недоступен на территории Украины.

Это уже второй канал подсанкционного блогера, который попал под блокировку.

Первый и основной YouTube-канал Арестовича был заблокирован 9 мая 2025 года. После этого он создал новый, который ждала такая же судьба.

Канал Арестовича имел 1,9 млн подписчиков и теперь недоступен на территории нашего государства. Но он не удален и его могут просматривать пользователи во всех других странах. В Украине его также можно посмотреть при использовании VPN-сервисов.

В ЦПД напомнили, что Алексей Арестович находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны, которые ввел в действие президент Владимир Зеленский.

Напомним, что одиозный блогер неоднократно делал скандальные заявления об Украине и украинцах, которые вызвали бурную реакцию в обществе. В частности, в конце 2023 года он похвалил российского диктатора Путина и был тронут тем, как главный военный преступник РФ цинично называет украинцев "братьями". Неудивительно, что такая неадекватная симпатия к стране-террористу и главарю Кремля заставила украинцев задуматься над психологическим состоянием Арестовича.

Своими неоднозначными заявлениями Арестович предпочитает делиться из-за границы, куда он сбежал. При этом хвастается, что якобы не боится возвращаться в Украину, несмотря на открытые против него уголовные дела.

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович выехал из Украины в сентябре 2023 года. В интервью блогеру Анне Олицкой он рассказал, что сейчас находится в Нью-Йорке, США. От вопроса, как удалось пересечь госграницу, Арестович уклонился.

Кроме того, что Арестович изображает из себя великого "геополитического стратега", он успевает попадать и в бытовые скандалы. Так, на платном закрытом вебинаре Арестович пропагандировал физическое и моральное насилие в отношении женщин, за что на него написали заявление в полицию. Он открыто призывал душить женщин и называл их "тварями".

Жена Арестовича Анастасия подала на развод. Она была третьей женой блогера. По его словам, он всегда первым уходил от жен. В этот же раз получилось наоборот.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая 2025 года президент Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины. В "черный" список среди прочих попал и бывший советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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