'Язык молодежи в вопросах памяти – максимально ценен': в музее 'Голоса мирных' состоялась выставка рисунков в рамках экспозиции 'Шлем памяти. Продолжение истории'

28 мая в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова открыли новый раздел экспозиции "Шлем памяти. Продолжение истории". В него добавили 30 работ победителей открытого межрегионального конкурса, в котором приняли участие 96 юных художников со всей Украины. Выставка является совместным проектом Музея "Голоса Мирных" и Харьковского художественного музея.

Эта экспозиция стала продолжением инициативы украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Ранее он передал в Музей "Голоса Мирных" шлем с портретами 22 мариупольских спортсменов и тренеров, погибших в результате российской агрессии. Теперь эстафету памяти продолжает молодежь.

"Для нас пересечение памяти и спорта будет одним из приоритетов работы. Сейчас мы много работаем с молодежью, которая выросла в условиях войны. Язык молодежи в вопросах памяти – максимально ценен. От войны устают, а от искусства – нет. Я надеюсь, что эта выставка будет толчком для многих из вас работать дальше: не только для Украины, но и для международной аудитории", – отметила председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

На открытии присутствовали несколько победителей конкурса, среди них – 11-летняя Аня Трофимова из Харькова и 19-летний Захар Кись из Львова. Они получили награды и поделились своими впечатлениями.

"Я очень счастлива. Моя работа здесь висит в центре! Этим рисунком я хотела сказать, чтобы люди уважали наших спортсменов, которые пошли воевать, которые защищают нашу землю", – говорит Аня, ученица ДХШ № 1 им.

"В работе я хотел выразить ту несправедливость, которая была в отношении нашего соотечественника со стороны судей. Я надеюсь, что в будущем эта правда выйдет за пределы страны", – добавил Захар, студент кафедры дизайна Львовского национального лесотехнического университета Украины.

В рамках открытия выставки также состоялась публичная дискуссия на тему "Искусство памяти: как молодежь говорит о войне". Участие в ней приняли председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна Национального лесотехнического университета Украины Юрий Ямаш и украинская художница Александра Жумайлова. Спикеры отметили: сегодня молодые художники не просто реагируют на события – они формируют визуальную память своего поколения. Ведь через искусство фиксируется эмоциональное состояние всей страны.

"Это очень важная тема. Военный плакат – это тематика, которую мы внедряем в учебный процесс с 2014 года. И когда есть соответствующие конкурсы, я стараюсь привлечь студентов, объясняю им, что это не только о профессиональном росте, но и ваш долг – создать оружие, которое может уничтожать. Потому что плакат – это оружие, – отметил Юрий Ямаш.

Выставка рисунков в рамках экспозиции "Шлем памяти. Продолжение истории" продолжает формировать пространство художественного осмысления памяти, опыта войны и переосмысления личных и коллективных историй через современное украинское искусство в пространстве Музея "Голоса Мирных".

Организаторами конкурса выступили Управление культуры и туризма Харьковской ОГА, Управление по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА и Харьковский художественный музей.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 000 историй гражданских, пострадавших от войны РФ против Украины, из которых около 12 500 – это истории мариупольцев.