Является ли болезнь основанием для неявки в ТЦК после получения повестки: подробное объяснение

Во время всеобщей мобилизации военнообязанным украинцам вручают повестки, которые обязывают их явиться в ТЦК и СП в указанную дату. Однако некоторые болезни могут стать законные основанием для неявки в территориальный центр комплектования.

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Чтобы в таком случае не получить штраф, необходимо предоставить соответствующие документы о заболевании. Что может угрожать гражданам за неявку в ТЦК, читайте в материале OBOZ.UA.

В случае неявки по повестке в территориальный центр комплектования без уважительных причин, военнообязанный гражданин будет нести административную ответственность. Она предусматривает наложение штрафа. При этом если вовремя не заплатить штраф, исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание суммы в двойном размере.

Вопреки жестким на первый взгляд требованием, существует ряд уважительных причин, когда военнообязанный гражданин может не являться в ТЦК после получения повестки.

Основной причиной является болезнь. Но следует знать, что этот фактор должен быть официально задокументирован и подтвержден справками из медицинских учреждений. Кроме того, уважительными причинами считаются также уход за нетрудоспособными членами семьи и другие обстоятельства, которые могут быть признаны уважаемыми судом или ТЦК.

Напомним, согласно действующему законодательству, целый ряд категорий украинцев могут получить отсрочку от мобилизации. Для получения права на отсрочку от мобилизации нужно подать соответствующее заявление в комиссию, которая действует при ТЦК и СП или воспользоваться мобильным приложением "Резерв+".

Как сообщал OBOZ.UA, наличие бронирования от мобилизации работник может самостоятельно проверить в приложении "Резерв+". Кроме того, предприятие может предоставить военнообязанному справку с портала Дія о бронировании: этот документ стоит носить с собой, чтобы показать по требованию работников ТЦК и СП.

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