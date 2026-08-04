Яичница в микроволновке получится идеальной за 30 секунд: вы забудете о сковороде

Вам не обязательно нужна сковорода и много жира, чтобы приготовить идеальную яичницу. На самом деле, вы можете пожарить яйцо в микроволновой печи менее чем за минуту.

Видео дня

Она получится менее калорийной, поскольку вам понадобится гораздо меньше масла, и не будет дыма и хрустящих подгоревших кусочков повсюду, поэтому это проще, быстрее, полезнее и так же вкусно, как и приготовление яичницы на сковороде традиционным способом, пишет OBOZ.UA.

Чтобы приготовить яичницу в микроволновой печи, сбрызните или натрите немного растительного или сливочного масла на форму или глубокую тарелку. Затем разбейте яйцо в форму. Возьмите нож и осторожно проколите желток (не настолько, чтобы разбить его, но это предотвратит его дальнейший взрыв), а затем поставьте форму в микроволновую печь на высокую мощность на 30 секунд.

Оставьте яйцо на одну минуту, затем проверьте его готовность. Если вы любите, чтобы оно было более прожаренным, можете добавить ещё 10 секунд, чтобы оно прожарилось ещё немного.

Затем просто подавайте на тосте, хлебе или чем угодно — без лишних хлопот.

Между тем сантехники предупреждают, что ни в коем случае нельзя выливать остатки кофе в раковину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!