Яичница будет намного вкуснее: что нужно сделать во время приготовления

На первый взгляд может показаться, что готовить яичницу очень легко, однако достичь идеального результата может быть сложно, если вам не хватает определенных знаний.

Например, чрезвычайно распространена жарка яиц с чрезмерным количеством масла, из-за чего белки слишком быстро подрумяниваются, а желток остается недожаренным. И тогда у вас получится обугленная и резиновая яичница, которая крайне невкусная, пишет OBOZ.UA.

Как оказалось, секрет "идеально приготовленной" жареной яичницы кроется не в масле, а в наличии правильного кухонного оборудования. И этим предметом является "крышка", особенно если вы не хотите переворачивать яйцо во время жарки.

Пар, удерживаемый снизу, идеально приготовит верхнюю часть яйца, сохраняя при этом приятный жидкий желток, который так многие из нас любят.

Большинство людей значительно недожаривают верхнюю часть яйца. Если вы хотите убедиться, что оно полностью прожаренное, идеальным решением будет приготовление верхней части на пару под крышкой.

Приготовление на пару – это замечательная техника, которая гарантирует равномерное распределение тепла по каждой части яйца, обеспечивая правильно приготовленное блюдо с хрустящими краями и замечательным кремовым желтком.

Такой подход также избавляет от необходимости переворачивать яйца и добавлять большое количество масла, из-за чего яичница может быть чрезмерно жирной.

Как правильно готовить яичницу

Сначала поставьте сковороду на средний огонь на плиту. Затем добавьте чайную ложку сливочного масла или немного растительного масла.

Как только сковорода полностью прогреется, разбейте яйцо непосредственно в нее. Если вы волнуетесь из-за фрагментов скорлупы, предварительно разбейте яйцо в небольшую миску, а затем переложите его на сковороду.

Когда белки начнут жариться, уменьшите огонь и накройте сковороду крышкой, чтобы яйца равномерно приготовились.

Дайте яйцам провариться на пару в течение одной-двух минут. Вы узнаете, что они готово, когда на желтке образуется бледная, полупрозрачная белая пленка, свидетельствующая о полной готовности.

