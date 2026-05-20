"Яд в чистом виде": назван самый опасный продукт, который раньше все считали полезным

Директор Фрайбургского университета и профессор Гарварда Карин Михелс "ядом в чистом виде" назвала кокосовое масло.

Редакция FoodOboz предлагает разобраться, чем же действительно опасно кокосовое масло.

Почему кокосовое масло опасное

Профессор пришла к выводам, что кокосовое масло опасное, по результатам проведенных ею исследований, которые показали, что кокосовое масло более чем на 80% состоит из насыщенных жиров, что вдвое превышает содержание аналогичных веществ в свином сале.

"Насыщенные жиры повышают уровень холестерина в крови, что может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила специалист.

Стоит отметить, что к аналогичным выводам пришли и другие организации, например, представители Американской ассоциации сердца (AHA) рекомендовали не использовать кокосовое масло для питания. А вот Британский Фонд питания допустил употребление кокосового масла, но "только в небольших количествах и как часть здоровой сбалансированной диеты".

Почему ранее кокосовое масло считалось практически целебным

Его рекомендовали как прекрасное лечебное средство при ожирении, проблемах с желудочно-кишечным трактом, эпилепсии, болезни Альцгеймера, болезнях сердца, кожных заболеваниях, для укрепления иммунитета, а также для устранения проблем с волосами. Также считалось, что при регулярном употреблении масло кокоса уменьшает вероятность возникновения раковых болезней и восстанавливает функции щитовидной железы.

Теперь же рассказы о пользе коксового масла называют просто выполненным маркетинговым трюком и рекомендуют отказаться от его употребления.

Что использовать вместо кокосового масла

И на сегодняшний день в качестве альтернативы кокосовому маслу специалисты рекомендуют использовать оливковое или рапсовое.

