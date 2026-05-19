Чем отчистить грязь, нагар и жир из пригорелых сковород: понадобится два безопасных домашних средства

Чтобы быстро очистить пригоревшую сковороду, не обязательно использовать агрессивные чистящие средства. С этим может справится даже простая сода.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть грязь и старый нагар из сковород.

Сода и перекись

Чистка содой и перекисью (для сильного нагара)Обильно посыпьте пригоревшие участки пищевой содой. Сверху добавьте немного 3%-й перекиси водорода, чтобы получилась густая кашица. Оставьте смесь на 20-30 минут, после чего потрите загрязнения жесткой губкой и ополосните водой.

Лимонная кислота и уксус (растворяют жир)

Для внутренней части: насыпьте 2 ст. ложки лимонной кислоты на сковороду, залейте горячей водой и оставьте на 20-30 минут перед тем, как оттирать губкой.

Для внешних загрязнений

Смешайте соду с уксусом (в пропорции 1:2), нанесите на грязные участки и оставьте на 5-10 минут, затем смойте.

