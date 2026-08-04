Яблочный Спас: что можно и что нельзя освящать в церкви
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Яблочный Спас в 2026 году будет отмечаться 6 августа по новому церковному календарю. В этот день православные христиане празднуют Преображение Господне и благодарят Бога за дары нового урожая.
Главным символом праздника стали яблоки, однако освящают не только их, но и другие плоды, мед, колос и зелень. В то же время есть вещи, которые класть в праздничную корзину не рекомендуется, ведь они не соответствуют традиции и церковным предписаниям.
Что освящать на Яблочный Спас
Освящение плодов имеет давнюю христианскую традицию. Еще в Ветхом Завете существовал обычай приносить Богу первые плоды нового урожая в знак благодарности. Именно эту традицию Церковь сохранила до наших дней.
В византийской традиции на Преображение освящали виноград, который как раз созревал в августе. На украинских землях его заменили яблоками, созревающими в этот период, поэтому праздник и получил народное название Яблочный Спас.
Главный смысл праздника заключается не в самом фрукте, а в благодарности Богу за урожай. Именно поэтому после богослужения освященными плодами принято угощать родных, соседей, друзей и тех, кто нуждается в помощи.
Что можно положить в корзину
Традиционная корзина на Яблочный Спас состоит из продуктов нового урожая. Чаще всего в храм приносят:
- яблоки;
- груши;
- сливы;
- виноград;
- абрикосы и персики;
- мед;
- колоски пшеницы или ржи;
- полевые цветы и летние травы;
- овощи нового урожая – помидоры, морковь, лук;
- хлеб или постную выпечку с яблоками.
Корзину обычно выстилают чистым полотенцем или вышитой салфеткой, а плоды укладывают аккуратно, без повреждений.
Какие продукты не стоит приносить в церковь
Поскольку Яблочный Спас приходится на время Успенского поста, некоторые продукты не соответствуют духу праздника.
В корзину не рекомендуется класть:
- мясо и колбасные изделия;
- молоко, творог и другие молочные продукты;
- алкогольные напитки;
- продукты, не связанные с урожаем или имеющие чисто праздничный характер.
Священники также подчеркивают, что не стоит превращать освящение корзины в демонстрацию достатка. Для участия в празднике достаточно нескольких плодов, принесенных с благодарностью.
Как правильно собрать праздничную корзину
Для освящения лучше выбирать свежие и целые плоды без признаков порчи. Если берете мед, его желательно положить в небольшую стеклянную баночку с крышкой, а колосья можно связать лентой или оформить в маленький веночек.
Еще одна распространенная ошибка – спешка. Стоит не только получить окропление святой водой, но и помолиться и поблагодарить Бога за урожай и все полученные дары.
После богослужения часть плодов по традиции оставляют в храме или раздают нуждающимся, а остальное несут домой, где первое освященное яблоко пробует вся семья.
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