Яблочный Спас: что можно и что нельзя освящать в церкви

Яблочный Спас в 2026 году будет отмечаться 6 августа по новому церковному календарю. В этот день православные христиане празднуют Преображение Господне и благодарят Бога за дары нового урожая.

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Главным символом праздника стали яблоки, однако освящают не только их, но и другие плоды, мед, колос и зелень. В то же время есть вещи, которые класть в праздничную корзину не рекомендуется, ведь они не соответствуют традиции и церковным предписаниям.

Что освящать на Яблочный Спас

Освящение плодов имеет давнюю христианскую традицию. Еще в Ветхом Завете существовал обычай приносить Богу первые плоды нового урожая в знак благодарности. Именно эту традицию Церковь сохранила до наших дней.

В византийской традиции на Преображение освящали виноград, который как раз созревал в августе. На украинских землях его заменили яблоками, созревающими в этот период, поэтому праздник и получил народное название Яблочный Спас.

Главный смысл праздника заключается не в самом фрукте, а в благодарности Богу за урожай. Именно поэтому после богослужения освященными плодами принято угощать родных, соседей, друзей и тех, кто нуждается в помощи.

Что можно положить в корзину

Традиционная корзина на Яблочный Спас состоит из продуктов нового урожая. Чаще всего в храм приносят:

яблоки;

груши;

сливы;

виноград;

абрикосы и персики;

мед;

колоски пшеницы или ржи;

полевые цветы и летние травы;

овощи нового урожая – помидоры, морковь, лук;

хлеб или постную выпечку с яблоками.

Корзину обычно выстилают чистым полотенцем или вышитой салфеткой, а плоды укладывают аккуратно, без повреждений.

Какие продукты не стоит приносить в церковь

Поскольку Яблочный Спас приходится на время Успенского поста, некоторые продукты не соответствуют духу праздника.

В корзину не рекомендуется класть:

мясо и колбасные изделия;

молоко, творог и другие молочные продукты;

алкогольные напитки;

продукты, не связанные с урожаем или имеющие чисто праздничный характер.

Священники также подчеркивают, что не стоит превращать освящение корзины в демонстрацию достатка. Для участия в празднике достаточно нескольких плодов, принесенных с благодарностью.

Как правильно собрать праздничную корзину

Для освящения лучше выбирать свежие и целые плоды без признаков порчи. Если берете мед, его желательно положить в небольшую стеклянную баночку с крышкой, а колосья можно связать лентой или оформить в маленький веночек.

Еще одна распространенная ошибка – спешка. Стоит не только получить окропление святой водой, но и помолиться и поблагодарить Бога за урожай и все полученные дары.

После богослужения часть плодов по традиции оставляют в храме или раздают нуждающимся, а остальное несут домой, где первое освященное яблоко пробует вся семья.

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