Когда отмечают Ореховый Спас: дата

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата Орехового Спаса изменилась. В 2026 году ПЦУ и УГКЦ будут отмечать Третий Спас 16 августа.

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Ореховый Спас завершает цикл трех августовских праздников. OBOZ.UA рассказывает о традициях и приметах праздника.

Откуда происходят названия праздника

В народной традиции праздник также называют Хлебным, Полотняным или Нерукотворным Спасом. Оно соединило церковное почитание Нерукотворного Образа Иисуса Христа с обычаями, связанными со сбором урожая и завершением жатвы.

Название "Ореховый Спас" связано с периодом созревания лесных и грецких орехов. Именно в середине августа их традиционно начинали заготавливать на зиму.

Хлебным праздник называли из-за завершения полевых работ. Из муки нового урожая хозяйки пекли первый хлеб и несли его в храм на освящение.

Название "Спас на полотне" напоминает о Переносе Нерукотворного Образа Спасителя из Эдессы в Константинополь. Согласно христианскому преданию, лик Иисуса чудесным образом отпечатался на полотне, которым он вытер лицо. Полотняным Спасом его называли также из-за ярмарок тканей, которые когда-то устраивали в этот день.

Что приносят в церковь

На освящение традиционно готовят орехи, свежий хлеб, зерно, муку, мед и сезонные плоды. Это могут быть яблоки, груши или виноград.

В некоторых местностях в праздничную корзину добавляют вышитые рушники или другие изделия из полотна. Они символизируют благополучие и благословение для дома.

Традиции Орехового Спаса

К Третьему Спасу старались завершить жатву, собрать орехи и сделать запасы на холодный сезон. К столу готовили хлеб из новой муки, пироги и выпечку с ореховой начинкой.

После службы семья собиралась за общей трапезой. Освященным хлебом угощали близких и делились едой с теми, кто нуждался в помощи. Также в этот день посещали ярмарки.

Чего следует избегать

Строгих запретов на обычную домашнюю работу церковь не устанавливает. Необходимые дела можно выполнять, если они не мешают молитве и посещению богослужения.

В то же время праздник рекомендуется провести без ссор, обид, ругательств, зависти и чрезмерных развлечений. Не стоит отказывать в помощи нуждающимся или злоупотреблять алкоголем.

Народные приметы

Большое количество орехов считалось предвестником щедрого урожая зерновых в следующем году.

Ясная погода якобы сулила теплую осень, а ранний отлет журавлей – скорое наступление зимы.

Сильный ветер в Ореховый Спас связывали с холодной осенью.

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