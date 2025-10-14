Видео дня
Яблочный пирог без теста "Осенняя королева": самый простой рецепт домашней выпечки
Яблочные пироги – лучший осенний десерт, который можно готовить с любым тестом и просто лавашем. А яблоки можно использовать как сырые, так и запеченные, карамелизированые.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится практически без теста.
Ингредиенты:
- яйца 3 шт.
- мука 2-3 ст. л.
- разрыхлитель 5 г
- сахара по вкусу
- ваниль и корица
- яблоки
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте ваниль и всыпьте муку с разрыхлителем.
2. Порежьте яблоки слайсами, выложите их в форму, сверху полейте тестом и присыпьте миндальными хлопьями.
Дайте немного остыть и подавайте!
