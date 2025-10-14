УкраїнськаУКР
Яблочный пирог без теста "Осенняя королева": самый простой рецепт домашней выпечки

Яблочные пироги – лучший осенний десерт, который можно готовить с любым тестом и просто лавашем. А яблоки можно использовать как сырые, так и запеченные, карамелизированые.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится практически без теста.

Ингредиенты:

  • яйца 3 шт.
  • мука 2-3 ст. л.
  • разрыхлитель 5 г
  • сахара по вкусу
  • ваниль и корица
  • яблоки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте ваниль и всыпьте муку с разрыхлителем.

2. Порежьте яблоки слайсами, выложите их в форму, сверху полейте тестом и присыпьте миндальными хлопьями.

Дайте немного остыть и подавайте!

