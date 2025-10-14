Яблочный пирог без теста 'Осенняя королева': самый простой рецепт домашней выпечки

Яблочные пироги – лучший осенний десерт, который можно готовить с любым тестом и просто лавашем. А яблоки можно использовать как сырые, так и запеченные, карамелизированые.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного яблочного пирога, который готовится практически без теста.

Ингредиенты:

яйца 3 шт.

мука 2-3 ст. л.

разрыхлитель 5 г

сахара по вкусу

ваниль и корица

яблоки

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сахаром, добавьте ваниль и всыпьте муку с разрыхлителем.

2. Порежьте яблоки слайсами, выложите их в форму, сверху полейте тестом и присыпьте миндальными хлопьями.

Дайте немного остыть и подавайте!

