'Я счастлива, что руку спасли': Фонд Рината Ахметова помог с лечением тяжелораненной Юлии из Донецкой области

40-летняя Юлия из Донецкой области пострадала зимой 2025 года во время обстрела Константиновки. Ударная волна вызвала контузию, осколочные ранения руки и рваные раны. После операции ей установили фиксирующую конструкцию, но кость не срасталась. Фонд Рината Ахметова обеспечил имплант и необходимые медикаменты для женщины.

"Я так счастлива, что Фонд мне помог, что руку спасли", – говорит Юлия.

В тот день Юлия просто шла по улице. Взрыв произошел внезапно. Знакомый, который был рядом, погиб на месте. Женщина, несмотря на контузию и разорванную руку, чудом осталась в сознании. Истекая кровью, она смогла добежать до военных.

"Они мне сразу оказали первую помощь. Конечно, меня затрясло, был шок. Я говорю: "Можно я пойду прилягу?" Они говорят: "Готовься, тебя сегодня будут эвакуировать"", – вспоминает женщина.

Тогда ее экстренно доставили в больницу в Краматорске, а затем перевезли оттуда в Полтаву. Сегодня Юлия снова учится базовым вещам: постепенно разрабатывает руку и уже имеет заметный прогресс.

"Я уже могу держать воду. Конечно, пол-литра – но это уже прогресс. Дальше, думаю, будет еще лучше и лучше", – объясняет она.

Семья Юлии родом из Константиновки. Когда ситуация в городе стала критической, семью эвакуировали в Киев. Однако жизнь на новом месте далась женщине чрезвычайно трудно. Юлия уже имела II группу инвалидности, а в 2024 году врачи диагностировали у нее онкологию. Прогнозы были неутешительными: женщине давали не более 2–3 месяцев жизни. Из-за болезни она весила критические 38 килограммов.

"Ей операцию боялись делать. Врач сказал: "Я не буду брать на себя такое". Он сказал, что она уже не поддается лечению. Врачи отправили ее домой умирать. Сказали, что она больше не вытянет, не выдержит", – рассказывает Любовь Николаевна, мама Юлии.

Но когда лекарства оказались бессильными, Юлия приняла отчаянное решение – вернуться домой, в Донецкую область, в Константиновку. Там произошло то, что трудно объяснить медицинскими терминами. В родных стенах состояние женщины начало стремительно улучшаться: Юлия снова начала ходить, набрала вес и даже уже может ездить на велосипеде.

Теперь Юлия имеет еще один вызов – восстановить руку после тяжелого ранения и вернуть ей подвижность.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд оказал помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысячам украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).