'Я потеряла все: дом, папу, друзей': Мария из Херсона, выжившая после артобстрела РФ, рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

17-летняя Мария из Херсона в июле 2024 года попала под артиллерийский обстрел вместе с мамой недалеко от дома. Девушка получила тяжелые травмы головы, но смогла пройти сложное восстановление. За свою силу и проукраинскую позицию Марию наградили знаком отличия президента Украины "Будущее Украины". Ее история вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Мария не потеряла сознание сразу после ранения. В первые минуты она еще не понимала, насколько тяжелы травмы и как сильно это изменит ее жизнь. Девушка говорила, двигалась, хотя уже имела критическое ранение головы.

"Я ничего не поняла, был болевой шок. Думала, поплачу немного и пойду дальше. Случилось, как не предполагалось... Осколки у меня только в голове. После операции не могла ходить месяц. Помню кровать, которая поднимается. Только так я научилась садиться", – вспоминает Мария.

Всего в больнице девушка находилась более семи месяцев, перенесла семь изнурительных операций, среди них – удаление части мозга и установка титанового импланта. Врачам пришлось бороться с тяжелыми осложнениями – менингитом и остеомиелитом, когда организм отталкивал искусственные импланты.

Из-за значительного поражения мозга Мария училась снова всему – буквально с нуля: садиться, ходить, держать ложку, произносить слова, писать буквы. Помогала мама Наталья – хирургическая медсестра, которая обеспечивала круглосуточный уход и помогала дочке снова осваивать школьную программу.

"До ранения она занималась творчеством: музыкой и рисовала. После ранения это все пришлось осваивать с нуля. Она не могла ни говорить, ни есть, ни ходить. Я кормила ее через зонд, потом мы начали ходить с поддержкой. Изучали заново азбуку, математику и все остальное", – рассказывает Наталья.

Но война забрала у девушки не только здоровье. После подрыва российскими войсками Каховской ГЭС семья потеряла дом на Херсонщине. Впоследствии умер отец Марии – у него случился инсульт. Девушка убеждена: постоянные переживания и последствия войны сильно подорвали его здоровье.

"Я потеряла все: дом, папу, друзей", – говорит Мария.

Сегодня Мария вместе с мамой живет в городке для переселенцев под Киевом. Она рисует, лепит из пластилина и заканчивает школу. Несмотря на все пережитое, девушка не перестала мечтать: хочет сделать наращивание волос, ведь из-за многочисленных операций они не успевают отрастать. А еще Мария мечтает стать военной.

"Она не сдается, потому что имеет такой характер – боевой. С детства хотела быть военной. Именно это не дает ей останавливаться. Это внутреннее влечение к мужеству, которое заставляет идти вперед и никогда не сдаваться", – говорит мама девушки.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.