'Я хочу дать на шоколадку': на границе с Молдовой женщина пыталась подкупить пограничников, чтобы выехать с мужем. Видео

На украинско-молдавской границе произошла попытка подкупа пограничников. Женщина предложила военнослужащим $500, чтобы они "закрыли глаза" на просроченные документы ее мужа.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. Инцидент произошел в пункте пропуска, когда супруги направлялись в Молдову.

Вместо оформления по закону, женщина попыталась решить вопрос "по-тихому" — передать наличные инспекторам. В разговоре она даже объяснила свое намерение довольно интересно.

"Я хочу дать на шоколадку... ну протупили", – сказала она.

Впрочем, пограничники от "шоколадки" отказались. Они сразу зафиксировали попытку дачи неправомерной выгоды и вызвали полицию.

Когда женщина поняла, что поездка заканчивается не в Молдове, а с объяснениями перед правоохранителями, она пыталась убедить, что деньги не были взяткой, а лишь "знаком благодарности". Но такие аргументы не подействовали.

Сейчас в отношении нарушителей составлены соответствующие материалы, а информацию о попытке подкупа передано в Национальную полицию.

Как сообщал OBOZ.UA, на Раховщине пограничники вместе с сотрудниками ГСЧС спасли двух мужчин. Они два дня блуждали в горах, потому что хотели попасть в Румынию. Во время мониторинга пограничного участка экипаж вертолета обнаружил "искателей приключений" в состоянии сильного истощения и с признаками переохлаждения.

