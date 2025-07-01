Wimbledon-2025 на 'Киевстар ТВ': как смотреть онлайн главное теннисное событие лета

30 июня в Лондоне стартует Уимблдон – один из самых престижных теннисных турниров Большого шлема, который традиционно проходит на травяных кортах. В соревнованиях примут участие украинские теннисистки, которые будут бороться с сильнейшими игроками мира. Просмотр всех матчей будет доступен на "Киевстар ТВ".

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В этом году Уимблдон будет иметь особое значение для украинских болельщиков, ведь в основной сетке травяного турнира сыграют сразу четыре украинки: Элина Свитолина (WTA №14), Марта Костюк (№26), Даяна Ястремская (№42) и Юлия Стародубцева (№67).

В квалификации также выступят Дарья Снигур и дебютантка турниров Grand Slam – Александра Олейникова. Зато Ангелина Калинина пропустит соревнования из-за травмы руки, которую получила на WTA 125.

Все поединки будут транслироваться вживую на каналах Setanta Sports, которые доступны на платформе "Киевстар ТВ". Просматривать трансляции можно с любого удобного устройства – смартфона, планшета, компьютера, Smart TV или через браузерную версию сервиса. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса. Все матчи будут размещены в разделе Спорт, где также доступно обновленное расписание, анонсы соревнований и удобная навигация для быстрого поиска любимых событий.

Кроме того, только на "Киевстар ТВ" доступен телеканал Setanta Sports Premium – именно здесь выходят трансляции знаковых спортивных событий: матчей Английской Премьер-лиги, Бундеслиги, Формулы-1, UFC, теннисных турниров ATP и WTA, а также чемпионатов Саудовской Про-лиги и Бельгии, где выступают Криштиану Роналду и украинец Сергей Сидорчук соответственно.

Всего в спортивном разделе "Киевстар ТВ" сейчас доступны 35 телеканалов, поэтому каждый зритель сможет найти трансляции на свой вкус. Удобная навигация, актуальные расписания и тематические подборки позволяют быстро найти матчи любимой команды или спортсмена и не пропустить самые интересные моменты.