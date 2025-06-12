'Вызывающий вид': как сказать это на украинском

На каком бы языке мы ни общались, некоторые формулировки запоминаются нам настолько, что их может быть непросто перевести. Так у тех, кто перешел на украинский язык недавно, таких фраз действительно немало. Пытаясь передать их, мы часто прибегаем к русизмам.

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Примером такой фразы языковед Лариса Чемерис назвала словосочетание "вызывающий вид". Неопытные речи могут передавать слово "вызывающий" в нем словом "визиваючий". Но это является суржиком и калькой. Поэтому важно знать, как передать это слово на украинском языке.

В русском языке "вызывающим" называют того, кто отличается наглостью, дерзостью или даже пошлостью. Причем речь идет не только о внешности, но и о поведении или словах.

На украинском языке, по словам Ларисы Чемерис, лучше всего это понятие передает прилагательное "зухвалий". Словари толкуют его так: тот, который не проявляет должного уважения или почтения к кому-то или чему-то; выражает неуважение; очень грубый, наглый.

Вот несколько примеров употребления этого прилагательного в сочетании с разными существительными:

зухвалий парубок;

зухвала поведінка;

зухвалий погляд;

зухвалий вчинок;

зухвалий ворог;

зухвала атака;

зухвале кошеня.

Впрочем, в украинских словарях можно найти еще несколько вариантов перевода, которые подходят для передачи смысла слова "вызывающий". Среди них есть такие:

визивний;

задирливий;

задерикуватий;

зачіпний;

зачіпливий.

И даже это еще не все. Языковед посоветовала обращаться не только к прямому переводу, но и использовать фразеологизмы. Так словосочетание "иметь вызывающий вид" можно перевести устойчивыми выражениями:

глядіти задирливо;

козирем дивитися;

козирем стояти.

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