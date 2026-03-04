Выплаты по программе 'Теплая зима' будут продолжены, – Гончаренко

Выплаты по программе "Теплая зима" будут продолжены. Правительство приняло постановление, которое позволит предоставить выплаты выплатить по программе "Теплая зима" тем, кто не получил ее в 2025 году.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он объяснил, почему люди не получили деньги вовремя.

"Части людей помощь назначили в конце года – в декабре и уже в начале 2026-го. Но выплаты были предусмотрены только в пределах бюджетного 2025 года. Теперь правительство исправляет это и позволяет выплатить эти средства в 2026 году", – написал нардеп в телеграмме.

Он пояснил, кто получит помощь: дети, над которыми установлена опека или попечительство, дети с инвалидностью в детских домах семейного типа и приемных семьях, дети из малообеспеченных семей, внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы, одинокие пенсионеры.

"По состоянию на начало января это более 12 тысяч человек, которые имели право на выплату, но фактически ее не получили. Я поднимал этот вопрос, потому что люди не должны терять причитающуюся им помощь. Решение есть – и все, кому принадлежат эти 6 500 грн, получат их", – подытожил нардеп.