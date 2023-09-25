В Україні вже другий рік триває повномасштабна війна, і питання виїзду чоловіків за кордон набуло особливої актуальності та важливості. Багато громадян до кінця не розуміють процедур, умов і обмежень, пов'язаних із виїздом чоловіків за кордон у цей час. Мене звати Анастасія Мокренко, я юрист, і у цій статті я відповім на найбільш поширені запитання щодо цієї теми, щоб ви могли уникнути потенційних шахрайських схем.

Уважність до деталей і знання законодавства – ключові складові безпечного та законного виїзду за кордон для громадян України, зокрема чоловіків у віці від 18 до 60 років. У цій статті ми розглянемо 8 категорій чоловіків, які можуть виїжджати за кордон у 2023 році, а також умови та виключення, пов'язані з цим процесом.

Воєнний стан в Україні робить питання виїзду чоловіків складним. Адже наразі законодавством обмежено право на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. Для виїзду потрібні дозволи та уважність, щоб уникнути неприємних ситуацій. Давайте розглянемо кілька виключень, які надають право на перетин кордону з відповідними дозволами:

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Зняття з обліку за станом здоров'я: Чоловікам, які за станом здоров'я не можуть бути призвані до військової служби, може бути надано дозвіл на виїзд за кордон: люди з інвалідністю за наявності пенсійного посвідчення.

Троє та більше дітей: Батьки трьох або більше дітей можуть отримати дозвіл на виїзд за кордон.

Батьки-одинаки: Батьки, які виховують дітей без участі дружин, також мають право на виїзд за кордон.

Супровід: Чоловіки, які мають документально підтверджену необхідність виїзду за кордон для супроводу когось з медичних або інших об'єктивних причин, можуть отримати дозвіл на виїзд.

Наявність постійного місця проживання за кордоном: Громадяни України, які мають постійне місце проживання за кордоном, можуть виїжджати за кордон.

Водії та волонтери: Водії, які мають службові обов'язки за кордоном, і волонтери, які займаються благодійною діяльністю і внесені в систему “Шлях", можуть мати право на виїзд.

Працівники залізниці та моряки: Працівники залізниці та моряки, які мають службові обов'язки, можуть отримати дозвіл на виїзд.

Спортсмени та діячі культури: Спортсмени та діячі культури, які представляють Україну на міжнародних змаганнях або заходах, також мають право на виїзд за кордон.

З січня 2023 року виїзд за кордон став обмеженим для посадовців, чиновників, представників місцевої влади, народних депутатів, прокурорів тощо. Ця зміна відображає рішучий крок в напрямку контролю над виїздом таких осіб, а виїзд за кордон можливий лише за умови службового відрядження.

Важливо також зазначити, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за кордон лише за наявності відповідних документів та відміток у паспортному документі згідно зі статтею 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду громадян України".

Зокрема, для осіб, які виїжджають вперше, вимагається штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання. Для осіб, які постійно проживають за кордоном, важливими є штамп про оформлення виїзду на постійне місце проживання та відмітка про взяття на постійний консульський облік у закордонній дипломатичній установі України або довідка про перебування на консульському обліку, яка формується з використанням засобів відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.

Згідно із законодавством, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, підлягають консульському обліку та повинні надавати відповідні документи при перетині кордону.

За інформацією з відкритого джерела Опендатабот: “Загалом станом на 1 березня 2023 року за "загальною процедурою" було видано більше 1,27 млн дозволів на виїзд. Переважна більшість стосується виїздів у бізнес-справах — близько 1,1 млн дозволів. Лише 170 тис. дозволів було видано на виїзд за кордон для здійснення гуманітарних місій."

Я сподіваюсь, що допомогла прояснити вам ситуацію щодо виїзду за кордон у 2023 році. Буду продовжувати вас інформувати про актуальні питання на тему юриспруденції в майбутніх публікаціях.