Выдерживают сильное солнце: 5 самых лучших цветов для подоконника

Не все комнатные растения хорошо чувствуют себя на солнечном подоконнике. Многие из них быстро получают ожоги от прямых лучей или начинают увядать от перегрева. Однако существуют цветы, которые, наоборот, обожают яркий свет и прекрасно растут даже на южных окнах.

Они легко переносят интенсивное солнце и часто не требуют сложного ухода. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Каланхоэ

Каланхоэ – одно из лучших растений для солнечного подоконника. Оно происходит с Мадагаскара, поэтому хорошо переносит тепло и яркий свет. Растение имеет десятки сортов с цветами разных цветов: красными, желтыми, белыми, розовыми или оранжевыми.

Каланхоэ не нуждается в частом поливе и хорошо переносит легкое пересыхание почвы. Лучше всего оно чувствует себя при температуре около 18–24 °C. В то же время стоит помнить, что в жаркие летние дни растение иногда нужно немного притенять, чтобы избежать ожогов на листьях.

Олеандр

Олеандр известен яркими цветами и узкими ланцетными листьями. В горшках он может украшать не только балконы, но и хорошо освещенные подоконники.

Растение любит прямой солнечный свет и сухой воздух, поэтому прекрасно подходит для южных окон. В то же время олеандр нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркие периоды.

Важно помнить, что это растение ядовито, поэтому его следует ставить подальше от детей и домашних животных.

Алоэ

Алоэ – одно из самых неприхотливых комнатных растений. Его толстые мясистые листья накапливают воду, благодаря чему растение легко переносит жару и редкий полив.

Алоэ хорошо растет на солнечных подоконниках и не боится прямых лучей. Особенно популярны декоративные виды, например тигровое алоэ, а также лечебный вид Aloe vera. Для нормального роста достаточно поливать растение тогда, когда почва полностью высохнет.

Денежное дерево

Толстянка, которую часто называют денежным деревом, также прекрасно чувствует себя на солнечном подоконнике. Самый распространенный вид имеет округлые, мясистые листья насыщенного зеленого цвета.

Растение выносливо к засухе и не нуждается в частом поливе. Избыток воды для него значительно опаснее, чем короткое пересыхание почвы. Единственное, чего оно не любит, – холодный воздух и постоянные сквозняки.

Кактусы

Кактусы – бесспорные лидеры среди растений, которые выдерживают сильное солнце. Они происходят из пустынных регионов, поэтому прекрасно адаптированы к интенсивному свету и высоким температурам.

Среди популярных видов – эхинокактус, мамилярия и цефалоцереус. Благодаря разнообразным формам и размерам из них легко создать декоративную композицию на подоконнике.

Кактусы не требуют частого полива: в теплое время года достаточно поливать их примерно раз в две недели, когда почва полностью высохнет.

Что еще можно выращивать на солнечном подоконнике

Кроме декоративных растений, яркий подоконник идеально подходит для выращивания ароматных трав. Лаванда, розмарин и тимьян любят много света и могут получать до шести часов солнца ежедневно. В тени такие растения быстро ослабевают и хуже растут.

Чтобы растения хорошо чувствовали себя на солнечном окне, следует придерживаться нескольких простых правил. Новые растения лучше приучать к солнцу постепенно, чтобы избежать ожогов на листьях. В периоды сильной жары иногда полезно немного притенять окно. Также важно регулярно проверять влажность почвы – даже самые выносливые растения нуждаются в воде для нормального роста.

