Выдержат жару: дачникам посоветовали лучшие цветы для подвесных горшков

Подвесные горшки с яркими цветами позволяют легко украсить крыльцо, балкон или террасу. Однако во время летней жары растения в них часто вянут, даже если их регулярно поливают. Почва в таких емкостях быстро нагревается, а влага испаряется значительно активнее.

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Садовый эксперт компании Анжелика Забер и специалист Дэвид Дейнер назвали растения, которые хорошо переносят жаркую погоду. Некоторые из них не просто выдерживают высокую температуру, но и особенно хорошо растут и цветут именно в таких условиях.

Портулак

Портулак имеет яркие цветы и мясистые листья, которые помогают растению накапливать влагу во время летней жары. Он способен выдерживать жаркие дни и хорошо растет при условии, что получает от шести до восьми часов прямого солнечного света.

По словам Дэвида Дейнера, портулак родом из жарких и засушливых регионов. Благодаря сочным листьям, в которых накапливается вода, он легко переносит засушливые периоды, когда традиционные клумбовые растения могут завянуть.

Портулак не следует чрезмерно поливать. Горшок с растением лучше разместить в месте, куда попадает много прямого солнечного света.

Петуния

Петунии не зря считаются одними из самых популярных цветов для летних подвесных корзин. Они хорошо переносят высокие температуры и могут особенно обильно цвести именно в жару.

Дэвид Дейнер отмечает, что современные сорта петуний прекрасно приспособлены к жаркому лету. Для этого их нужно регулярно поливать и раз в одну-две недели подкармливать жидким удобрением.

Петуниям необходимо не менее шести часов солнца в день. Полив должен быть обильным: вода должна полностью пропитать почву и начать вытекать из отверстий на дне корзины.

Герань

Герань образует красивые соцветия разных цветов – от вишнево-красного до ярко-фиолетового. Она не требует сложного ухода и хорошо переносит длительные периоды жаркой погоды.

По словам Дэвида Дейнера, герань остается надежным выбором для летних подвесных корзин. Растение даже предпочитает, чтобы почва немного подсыхала между поливами, и продолжает цвести во время длительной жары.

Вербена

Яркие соцветия вербены хорошо подходят для летних подвесных композиций. После укоренения растение может переносить короткие периоды жаркой и сухой погоды.

Анжелика Забер объясняет, что тонкие листья вербены помогают уменьшать потерю влаги за счет испарения. В то же время развитая корневая система эффективно поглощает остатки воды из субстрата до того, как он полностью высохнет.

Лантана

Лантана родом из тропических регионов, поэтому любит тепло и хорошо себя чувствует при высокой температуре. Для выращивания в подвесных корзинах лучше всего выбирать стелющиеся или раскидистые сорта, побеги которых красиво свисают вниз.

По словам Дэвида Дейнера, мощная корневая система лантаны эффективно использует доступную влагу, поэтому растение хорошо переносит засуху.

Между поливами почву следует давать немного подсохнуть. Это способствует укреплению растения и образованию большего количества цветов, которые могут сохраняться до осени.

Ипомея батат

Ипомею батат выращивают ради пышной декоративной листвы, которая красиво свисает из подвесного горшка. Это тропическое растение прекрасно чувствует себя в жаркую погоду, но не переносит холода.

Анжелика Забер отмечает, что ипомея батат имеет клубневидные корни, в которых накапливает воду и питательные вещества. Благодаря этому хорошо укоренившееся растение может переносить засушливые периоды. Ипомея также хорошо растет под прямыми солнечными лучами.

Дихондра

Дихондра имеет длинные ниспадающие побеги с серебристо-зелеными листьями и небольшими звёздообразными цветками. Она придает подвесным композициям особенно эффектный вид.

Растение хорошо растет в жаркую и солнечную погоду. Ей требуется не менее шести часов прямого солнечного света в день.

По словам Анжелики Забер, дихондра, особенно сорт "Серебряный водопад", предпочитает хорошо дренированную почву и небольшое количество воды. Поэтому более сухие условия, характерные для подвесных корзин, прекрасно подходят для ее выращивания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как часто поливать растения в горшках в жару.

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