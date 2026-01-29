Вы точно неправильно едите яблоки и картофель: надо ли их чистить

Профессор Тим Спектор поделился неожиданным советом по употреблению фруктов и овощей, который может помочь вам жить дольше.

Видео дня

По его словам, их не стоит чистить перед употреблением, тогда они будут намного полезнее. Например, говоря о яблоках, картофеле и киви, он отметил, что они имеют много полезных свойств, если их хранить в кожуре, а это может помочь предотвратить различные проблемы со здоровьем, пишет Express.

"Некоторые люди чистят яблоки перед употреблением, но так они теряют значительное количество питательных веществ. В кожуре почти в 30 раз больше этих защитных химических веществ, чем в мякоти", – сказал он.

Яблочная кожура считается ценным побочным продуктом, полученным при переработке фруктов. Она является богатым источником фитонутриентов и пищевых волокон, что указывает на ее значительный потенциал в разработке функциональных продуктов питания.

Еще один пример – киви. Большинство людей чистят его, но, употребляя этот фрукт с кожурой, вы получите на 50% больше клетчатки.

Также он добавил: "Что касается картофеля, старайтесь оставить кожуру, потому что в ней в пять раз больше клетчатки, поэтому вы много теряете, если этого не сделаете".

По данным врачей, клетчатка может помочь регулировать уровень сахара в крови, улучшить пищеварение, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и уровень холестерина в крови, стимулировать здоровое опорожнение кишечника и помочь людям поддерживать здоровый вес.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить вкусные оладьи из яблок.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.