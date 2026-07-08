Вы справитесь со всем сами: в эти два месяца родились самые самодостаточные и уверенные в себе люди

Некоторые люди чувствуют себя наиболее счастливыми, когда знают, что могут рассчитывать на себя. Они не ждут, пока кто-то другой решит их проблемы, и им редко требуется дополнительная поддержка, чтобы двигаться вперед. По словам психолога доктора Стива Тейлора, как сообщает Psychology Today , такая самодостаточность определяется как "качество, при котором человек чувствует себя в безопасности и доволен собой, (обладая) глубоко укоренившимся чувством внутренней целостности и стабильности".

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Если обратиться к астрологии, то космос может играть роль в вашей самостоятельности. Хотя каждый месяц рождения имеет свои сильные стороны , следующие четыре месяца известны тем, что воспитывают людей, которые особенно независимы и уверены в себе.

В какие месяцы рождаются наиболее самодостаточные люди

Январь

Люди, родившиеся в январе, как правило, рано развивают в себе стойкость. Когда что-то нужно сделать, они обычно не тратят время на надежду, что кто-то другой с этим справится. Они разбираются в ситуации, составляют план и идут вперед. Они гордятся своей надежностью и с удовольствием доказывают, что могут преодолевать трудности, не прибегая к помощи. Будь то ремонт по дому, построение карьеры или работа над достижением личной цели, люди, родившиеся в январе, прежде всего доверяют себе. Независимо от того, целеустремленный вы Козерог или дальновидный Водолей, независимость обычно дается вам легко.

Ноябрь

Люди, родившиеся в ноябре, невероятно находчивы. Если одна дверь закрывается, они начинают искать другую, прежде чем большинство людей успевают перестать жаловаться. Они сильны, легко адаптируются и много работают. Они доверяют своему суждению и обладают внутренней уверенностью, которая помогает им преодолевать препятствия и двигаться вперед, независимо от того, что преподносит жизнь. Будь вы энергичный Скорпион или авантюрный Стрелец, вы верите, что лучшая страховка – это та, которую вы создали сами.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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