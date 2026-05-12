Вы о таких и не слышали: названы самые странные профессии в СССР

Во времена СССР рынок труда выглядел совсем иначе, чем сегодня – плановая экономика и довольно убогий быт создавали спрос на необычные профессии. Некоторые из них сейчас кажутся настолько причудливыми, что сложно поверить в их существование.

Часть этих специальностей исчезла вместе с эпохой, уступив технологиям и новым подходам к работе. Сейчас истории об их существовании могут служить разве что доказательством того, насколько неполноценной была советская экономика. OBOZ.UA вспоминает, что именно это были за профессии.

Слушатель иностранного радиоэфира

В научных и аналитических учреждениях работали специалисты, которые отслеживали передачи зарубежных радиостанций. Они записывали эфиры, переводили услышанное и готовили по собранным данным аналитические материалы. Такая работа требовала знания языков, внимательности и умения работать с большим объемом информации.

Овоскопист

На птицефабриках яйца проверяли на свет с помощью специального прибора – овоскопа. Специалист мог обнаружить трещины, дефекты или непригодность к инкубации. За одну смену проверяли тысячи яиц, поэтому эта работа требовала выносливости и сосредоточенности.

Контролер кинопленки

Перед тем как фильм попадал в кинотеатр, его обязательно просматривали технические работники. Они искали дефекты изображения или звука, иногда просматривая одну и ту же ленту много раз. От их внимательности зависело, увидят ли зрители фильм без помех.

Разравниватель песка

На городских и курортных пляжах чистоту и опрятный вид поддерживали вручную. Работники с утра проходились с граблями и лопатами, убирали мусор и выравнивали поверхность. Сегодня эти задачи в основном выполняют машины.

Контролер телефонных разговоров

На телефонных станциях были работники, которые проверяли качество связи. Они подключались к линиям, оценивали четкость звука и уровень помех. Иногда приходилось прослушивать разговоры, чтобы найти технические неисправности.

Профессиональный дегустатор

На пищевых предприятиях работали специалисты, которые оценивали продукцию на вкус, запах и внешний вид. Им приходилось пробовать десятки образцов за день – от колбас до чая. Чтобы не потерять чувствительность рецепторов, между дегустациями они пили воду и ели хлеб.

Оценщик ароматов (нюхатель духов)

На парфюмерных фабриках работали специальные люди с чрезвычайно чувствительным обонянием. Они проверяли качество духов и одеколонов, сравнивали новые ароматы со стандартами и отслеживали, как запах меняется со временем. Перед работой им запрещали курить, употреблять острую пищу или пользоваться любыми ароматами.

