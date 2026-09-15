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Вы неправильно жарите яйца: рассказываем, какую главную ошибку все допускают и как же правильно их готовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,2 т.
Жареные яйца
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Самое простое блюдо для завтрака – жареные яйца. Но, не все знают, как их правильно готовить и практически все делают одну ошибку при приготовлении.

Как правильно жарить яйца

Кулинар поделилась в Instagram секретами приготовления жареных яиц, и правильность действий. 

Как правильно жарить яйца: 

1. Не разогревайте сковороду. Разбейте яйца именно на холодную поверхность.

2. Перед тем как добавить яйца, слегка посолите сковороду. Этот простой лайфхак поможет получить нежный белок.

На каком масле жарить не стоит

3. Жарьте только на среднем огне. Не торопитесь, пусть яйца готовятся постепенно.

В результате вы получите идеальную яичницу: нежный белок без подгоревших краев и красивый, жидкий желток. Обязательно попробуйте!

Жареные яйца

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