Вупи Голдберг: блестящая комедийная актриса и правнучка одесситки

Вупи Голдберг – блестящая комедийная актриса, обладательница всех возможных престижных театральных, музыкальных, телевизионных и кинопремий США – "Оскар", "Эмми", "Тони" и Грэмми", а также "Золотой глобус", BAFTA и "Легенды Диснея", которые вручаются актерам, которые внесли значительный вклад в репутацию Disney – как компании, производящей культурное и творческое наследие, удостоена актриса и именной звезды на голливудской Аллее славы.

Она пришла в американскую культуру, как говорят в таких случаях, с улицы, а стала одной из самых влиятельных персон в этой сфере. Но вот о чем знают немногие, включая самых преданных поклонников актрисы, так это о ее украинских корнях – по словам самой Голдберг, ее прабабушка по материнской линии когда-то приехала в Соединенные Штаты из Одессы.

"Я была тупым и застенчивым ребенком"

Вупи Голдберг – настоящее имя Кэрин Элейн Джонсон – родилась 13 ноября 1955 года – в Нью-Йорке, на Манхэттене, в районе Челси, славящимся своими художественными галереями, преимущественно представляющими авангардное искусство. Ее мать получила среднее медицинское и педагогическое образование, поэтому в разное время работала учительницей и медсестрой, а отец был священником. На сцену Кэрин впервые вышла в восемь лет – играла в детских постановках театра Hudson Guild Theatre, и даже поступила в Нью-Йоркскую школу искусств. Но, по словам Голдберг, в то время от нее было трудно ожидать особых успехов на актерском поприще. "Я была тупым и застенчивым ребенком, – говорит она о раннем периоде своей жизни, – но я чувствовала: если буду продолжать настойчиво добиваться своего, что-то обязательно произойдет". По словам Голдберг, она сама себя удивляла: участвуя в комедийных постановках, чувствовала, что у нее есть талант.

Турбулентный период

В подростковом возрасте в жизни Голдберг наступил турбулентный период. Среднего образования будущая звезда не получила из-за дислексии – она так толком и не научилась читать и писать, а затем бросила и престижную Школу искусств. Она хотела стать хиппи, для чего ушла из дома и поселилась в коммуне. Именно в то время Вупи пристрастилась к наркотикам – сначала к марихуане, а затем и к героину. В 14 лет будущая звезда впервые забеременела и, пытаясь при помощи советов подруг и подручных средств избавиться от нежелательного ребенка, серьезно заболела. В то время она нигде не работала – жила на социальное пособие, которого ни на что не хватало.

Жизнь налаживается

Жизнь Голдберг начала налаживаться, когда она познакомилась с активистом волонтерской организации "Против наркотиков" Элвином Мартином, который помог ей избавиться от тяжелой зависимости и вернуться к полноценной жизни. В результате, она вышла за Элвина замуж и родила дочь Алекс. В то время Голдберг сменила множество профессий: она работала кассиром в банке, ночным сторожем, разнорабочей на стройке и даже гримировала покойников в морге. Удача улыбнулась ей в 1974 году, когда актерское агентство, в котором находилось ее резюме, нашло для нее вакансию в театре Сан-Диего. В это время Кэрин Джонсон и взяла себе псевдоним, под которым мы ее знаем. Голдберг – фамилия ее прабабушки: на семейном совете было решено, что фамилия Джонсон – слишком простая, чтобы с ней добиться успеха. Что до имени Вупи, то оно означает… пукательную подушку – игрушку, издающую неприличные звуки, когда на нее садятся, что для комедийной актрисы – вполне в порядке вещей.

"Первая номинация на "Оскар"

Первой большой ролью Голдберг в кино стала работа в фильме Стивена Спилберга "Цветы лиловые полей". Узнав о том, что идет подготовка к экранизации одноименного романа Элис Уокер, Голдберг решила взять судьбу в свои руки и написала писательнице, попросив ту порекомендовать ее режиссеру. "Я сказала Уокер, что сыграю хоть жалюзи на окне, хоть грязь на полу – в общем, все, что потребуется", – вспоминала Голдберг впоследствии. Уокер и Спилберг дали начинающей актрисе шанс и не пожалели об этом: за эту работу Голдберг получила номинацию на "Оскар". Однако после первой серьезной заявки на успех, она какое-то время играла не самые заметные роли в шаблонных комедиях – таких как "Воровка", "Телефон", "Джек-попрыгунчик".

Хорошие и плохие роли – это и есть карьера

Но в 1990 году Вупи в одночасье стала звездой, сыграв медиума Оду Мэй Браун в фильме Джерри Цукера "Привидение" – за эту работу актриса получила "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана", став второй в истории – после Хэтти Макдэниел – темнокожей актрисой, удостоившейся этой награды. Свой успех Голдберг подкрепила спустя два года, снявшись в комедии Эмиля Ардолино "Сестра, действуй".

Фильм не получил престижных наград, зато зрители пришли от него в восторг – у картины был большой кассовый успех. Впоследствии актриса часто снималась в незамысловатых, но хорошо принимаемых зрительской аудиторией комедиях – таких как "Эдди", "Компаньон", "Увлечения Стеллы". Работает Голдберг в кино и сейчас, причем в ее фильмографии значатся как высокобюджетные, так и независимые – снимающие на небольшие средства – картины. Последний – на данный момент – фильм с участием Голдберг, вестерн Марио Ван Пиблза "Отряд преступников" датируется 2024 годом.

Актриса также часто озвучивает мультфильмы, в том числе и такие популярные не только у детей, но и у взрослых, как "Байки из склепа", "Король Лев", "Повелитель страниц", "Команда спасателей Капитана Планеты" – в нем ее голосом говорила Земля. Вупи Голдберг – постоянный участник и ведущая телевизионных программ – таких как "Комическая помощь" – и благотворительных голливудских концертов, во время выступлений в которых он сполна использует свой комедийный дар. О своих работах (в кино, в театре, на телевидении) Голдберг говорит, что какие-то роли она сыграла хорошо, а какие-то плохо, но это естественно – это и есть карьера.

"У актеров нет цвета"

Вупи Голдберг открыто говорит о проблемах темнокожих артистов, которым иногда трудно бывает получить работу в кино. "У меня таких проблем никогда не возникало, – говорит она в интервью – но я знаю, что другие часто с ними сталкивают. Я считаю, что у актеров нет цвета. Главное в нашей работе – вопрос качества: ты играешь или хорошо, или плохо, а все остальное не имеет значения". С такой же – либеральной точки зрения актриса смотрит и на вопросы религии, заявляя, что разницу между сторонниками разных верований придумали люди. – К богу такое разделение не имеет никакого отношения. "Моя семья – иудеи, буддисты, баптисты и католики, в общем, все", – говорит она.

Дочь подарила внучку на день рождения

Всего Вупи Голдберг была замужем три раза. Со своим ангелом-хранителем Элвином Мартином, который помог ей избавиться от наркотической зависимости, она прожила десять лет. Самый дорогой человек для актрисы – их совместная дочь Алекс, как-то в интервью актриса даже предупредила журналистов: о ней самой они могут писать все, что им угодно, но, если кто-то посмеет тронуть ее дочь, ему не поздоровиться. Впервые актриса стала бабушкой в 34 года – Алекс родила девочку Амару. "Что дарят родителям на день рождения большинство детей? – говорила Голдберг в интервью. – Часы, кошельки, сумочки или цветы. Моя дочь подарила мне внучку, и это лучший подарок, который она могла сделать".

Сегодня у актрисы трое внуков. Вупи также была замужем за фотографом Дэвидом Кассеном и бизнесменом Майклом Трахтенбергом, по слухам у нее также были романы с актерами Фрэнком Ланджеллой, Тэдом Дэнсоном и Тимоти Далтоном. Но сегодня актриса, которой исполнилось 70 лет, говорит: "Жаль, что я раньше не знала, как хорошо быть одной – тогда бы я, наверное, не выходила замуж несколько раз".