Второй уровень опасности для аграриев: синоптики сказали, сколько еще будут держать заморозки

На следующей неделе, начиная с понедельника, 13 апреля, синоптики прогнозируют по Украине местами кратковременный дождь, с мокрым снегом ночью. В то же время в отдельных регионах ожидаются незначительные заморозки до -3 градусов мороза.

Об этом сообщил ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью OBOZ.UA. По его словам, на следующий день осадков не будет уже по всей территории страны, однако циклон немного задержится на востоке.

Погода в Украине на следующей неделе

По его словам, ночью в понедельник, 13 апреля, будет +1... +7 градусов, однако на западе, севере, местами в центре и на Харьковщине синоптики ожидают морозов на уровне 0... -3 градусов мороза.

"Это второй уровень опасности для аграриев и всех, кто занимается садоводством и огородничеством", – предупредил Иван Семилит.

Метеоролог добавил, что днем 13-14 апреля ожидается повышение температуры до +11... +16 градусов, только во вторник, 14 апреля на востоке еще задержатся свежие воздушные массы еще будет немного холоднее, в пределах +5... +10 градусов. На Закарпатье будет теплее – там ночью мы ожидаем +3... +8 градусов, а днем +14... +19 градусов.

"Сейчас мы видим, что они (заморозки - Ред.) будут до 13-14 числа, но если взять консультативный обзорный ориентировочный прогноз на 15-19 апреля, то в эти даты мы уже не ожидаем заморозков, ночью температура воздуха будет в пределах +1...+8 градусов, а днем температуры будут достигать до +17 градусов в большинстве областей. Зато на востоке 15 апреля и в большинстве центральных областей ночью будет немного холоднее, в пределах +5...+12 градусов", – уточнил синоптик.

Напомним, в Киеве март 2026 года оказался самым сухим, начиная с 1891 года. Кроме того, первый месяц весны стал четвертым в рейтинге самых теплых с начала наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

