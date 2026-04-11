Дожди с мокрым снегом и заморозки: синоптик рассказал, чем удивит погода на Пасху и когда наконец-то придет потепление

Какой будет погода в Украине на Пасху, 12 апреля? Чего ожидать в канун праздника и после? К сожалению, праздничный период совпал с непродолжительным похолоданием, в частности, с ночными заморозками до -3 градусов. Но в дневные часы будет преобладать солнечная погода и настоящее весеннее тепло до +15... +18 градусов.

А со следующей недели синоптики прогнозируют еще большее потепление. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ведущий синоптик отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

В субботу, 11 апреля, синоптики ожидают небольшие дожди и даже мокрый снег за счет достаточно низких ночных температур. Только на западе страны никаких осадков не предвидится. Ночью и утром на юго-востоке местами возможен туман.

"В субботу дневные максимумы в большинстве областей будут в пределах +5... +10 градусов, а на юго-востоке и Закарпатье до +13 градусов", – сообщил Иван Семилит.

По его словам, сильных порывов ветра не будет, но будет происходить перенос воздушных масс, которые принесут прохладную погоду и заморозки.

Какой будет погода в Украине на Пасху

На Пасху, 12 апреля, днем синоптики ожидают существенное потепление, на 3-6 градусов. "У нас будет облачная с прояснениями погода, как и в целом в течение этой недели. Местами, а днем на правобережье, мы ожидаем небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром в юго-восточной части местами будут оседать туманы, здесь стоит быть внимательными и осторожными", – рассказал синоптик.

В то же время, ночью в канун Пасхи вновь ожидаются заморозки до -3 градусов. Однако, днем будет до +7... +12 градусов, а на Закарпатье, юге и востоке страны столбики термометров будут достигать отметки +15 градусов. "Это не совсем комфортные значения температур, но в целом немного теплее, чем ранее", – отметил Иван Семилит.

Какой погода будет на следующей неделе

На понедельник, 13 апреля, синоптики предсказывают "местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, и только в западных областях будет оставаться погода без осадков". Зато во вторник, 14 апреля, осадков не будет уже по всей территории страны, и "только в восточных областях отдельный циклон будет обусловливать осадки".

Хорошая новость в том, что в большинстве областей ожидается потепление. Ночью в понедельник будет +1... +7 градусов, но в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях синоптики ожидают заморозки в воздухе на уровне 0... -3 градуса. "Это второй уровень опасности для аграриев и всех, кто занимается садоводством и огородничеством", – предупредил Иван Семилит.

"В целом в дневные часы 13-14 апреля мы ожидаем повышения температуры до +11... +16 градусов, только 14 апреля в восточных областях еще будет немного холоднее, в пределах +5... +10 градусов. На Закарпатье будет теплее – там ночью мы ожидаем +3... +8 градусов, а днем +14... +19 градусов", – сообщил синоптик.

Сколько еще будут держаться заморозки

"Сейчас мы видим, что они будут до 13-14 числа, но если взять консультативный обзорный ориентировочный прогноз на 15-19 апреля, то в эти даты мы уже не ожидаем заморозков, ночью температура воздуха будет в пределах +1... +8 градусов, а днем температуры будут достигать до +17 градусов в большинстве областей. Зато на востоке 15 апреля и в большинстве центральных областей ночью будет немного холоднее, в пределах +5... +12 градусов", – уточнил синоптик.

Детальный прогноз погоды в Украине для всех регионов

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты для всех регионов страны на период до 14 апреля. Прогноз демонстрирует существенные изменения в течение ближайших дней.

Так, в субботу, 11 апреля, почти во всех регионах Украины ночью ожидаются заморозки до -3 градусов, а в дневные часы кратковременные дожди. Зато в дневные часы будут господствовать весенние "плюсы". Теплее всего в этот день будет на востоке и севере материковой части, где воздух будет прогреваться до +13 градусов. Прохладнее всего будет на севере, до +8 градусов.

В воскресенье, 12 апреля, ночные заморозки до -2 градусов ожидаются на большей части страны, кроме Луганской и Донецкой областей. Погода в этот день будет напоминать погоду предыдущего, но с общим повышением температур на 2-3 градуса. Таким образом, температурный максимум на уровне +15 градусов может быть зафиксирован на юге страны.

В понедельник, 13 апреля, синоптики прогнозируют существенное потепление на всей территории страны. Небольшие ночные заморозки могут сохраняться на севере и северо-западе, однако, в дневные часы воздух почти везде будет прогреваться до +15 градусов. В отдельных районах севера, центра на юга возможны кратковременные дожди.

Во вторник, 14 апреля, Гидрометцентр ожидает значительное повышение ночных температур, до +7 градусов. Зато в дневные часы теплее всего будет в Закарпатье, где столбик термометра поднимется до +18 градусов, а прохладнее всего на Сумщине и Харьковщине, где ожидается всего до +9 градусов. Небольшие осадки возможны на востоке страны.