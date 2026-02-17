Второй день Масленицы: как празднуют Заигрывание

Масленица – это не просто период угощений, а величественный праздник пробуждения природы, который сохранил свою магию сквозь века. Традиционно праздничная неделя наполнена ритуалами, которые помогают прогнать зиму и призвать весеннее тепло.

В христианском календаре это время стало Сырной седмицей, когда верующие готовятся к посту, однако не забывают о народных гуляниях. Главными атрибутами праздника остаются круглые блины и пухлые вареники, символизирующие яркое солнце и достаток. Каждый день этой недели имеет свое уникальное название и назначение, что делает празднование по-настоящему особенным.

Второй день празднования Масленицы, приходящийся на вторник, 17 февраля, называется "Заигрывание".

Второй день Масленицы, традиции

Название "Заигрывание" полностью отражает суть этого дня, ведь он посвящен молодежи, флирту и поиску будущей пары. Ранее именно во вторник родители устраивали смотрины невест, надеясь, что знакомство на Масленицу перерастет в крепкий брак после завершения Великого поста. Парни и девушки использовали это время, чтобы присмотреться друг к другу во время совместных игр. Считалось, что чувства, которые вспыхнули именно в заигрышный вторник, имеют особую силу и благословение самой природы.

Что делают на Заигрывание

Одним из важнейших развлечений дня было катание на санях с высоких горок. Наши предки верили в интересную примету: если парень и девушка вместе спускались с ледяного склона, это был прямой знак того, что вскоре они станут парой. Игнорировать такие забавы было не стоит, ведь считалось, что тот, кто не съедет с горки во вторник, может обидеть праздник и навлечь на себя неудачи в личной жизни на весь следующий год. Молодежь также устраивала шуточные похищения лент или перчаток, которые владелицам приходилось "выкупать" танцами или вкусными подарками.

Что готовят на второй день Масленицы

Блины во вторник были не просто едой, а настоящим инструментом коммуникации. Девушки старались испечь их как можно более румяными, ведь верили: хорошее блюдо принесет больше любви и счастья. Если девушка угощала парня своим лучшим блином, это расценивалось как скрытое проявление симпатии. Кроме блинов, на столах обязательно стояли вареники с творогом, маком или медом, которыми щедро угощали каждого гостя, кто переступал порог чисто убранного дома.

Что под запретом на Заигрывание

Несмотря на общее веселье, существовали и строгие ограничения, которые пытались соблюдать. В частности:

Конфликты: категорически запрещено ссориться и ругаться, ведь это время примирения.

Тяжелый труд: все хозяйственные работы должны были быть завершены заранее, чтобы посвятить вторник отдыху.

Жадность: отказать кому-то в угощении считалось большим грехом, который предвещал бедность.

Грязь в доме: принимать гостей в не убранном доме было недопустимо, чтобы не "пригласить" беспорядок в жизнь на целый год.

