Вторая годовщина полномасштабного вторжения и десятилетия войны: Фонд Рината Ахметова рядом с теми, кому нужна помощь

Два года украинцы ожесточенно борются с полномасштабным вторжением России, и уже десять – с российской агрессией на нашей земле. С первых дней войны, вспыхнувшей в 2014 году, Фонд Рината Ахметова был и остается рядом с теми, кто оказался в самых сложных обстоятельствах: оказывает продукты, медикаменты, помогает в лечении и реабилитации, обеспечивает психологическую поддержку. За последние два года эта помощь масштабировалась по всей Украине.

За десятилетия борьбы украинского народа с российским нашествием Фонд оказал разностороннюю помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается больше всего:

— 13,2 млн наборов с самыми необходимыми продуктами питания передано для гражданских на линии фронта, в прифронтовых районах и вынужденных переселенцев по всей Украине.

- Более 90 тысяч гигиенических наборов получили жители и переселенцы.

— 800 тысяч единиц медикаментов и гемоконтейнеров передал Фонд как медицинским учреждениям Украины, так и населению.

— 11 тысячам людей предоставлена адресная помощь на лечение.

- 1000 обогревателей передано для мест компактного проживания ВПЛ.

— 47 тысяч человек были эвакуированы и расселены.

Фонд оказывает психологическую помощь и обеспечивает психологическую и физическую реабилитацию взрослым и детям, в частности:

- 149 курсов реабилитации проведено для детей, раненых из-за боевых действий.

— Почти 4,9 тысячи детей отдохнули и оздоровились в детском лагере в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины".

— 591 тысяча человек получили разностороннюю психологическую помощь от Фонда.

Более 100 тысяч историй собрано в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который является самым масштабным в мире архивом пострадавших от войны историй мирных жителей Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.