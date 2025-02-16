Вся страна – желтый уровень: синоптики предупредили об опасном погодном явлении в воскресенье, 16 февраля

В воскресенье, 16 февраля, погода в Украине будет облачной с прояснениями и снежной. Осадки сегодня ожидаются по всей стране, кроме юга и юго-востока, в регионах пройдет небольшой снег.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Ветер будет западный и северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по стране будет 9-14 градусов ниже нуля, в Карпатах до 17 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут 2-7 мороза; в западных, южных областях и в Крыму ночью будет 6-11 градусов мороза, днем от 4 мороза до 1 тепла.

В Киевской области в течение суток будет 3-8 градусов мороза, в Киеве – 4-6 мороза.

Также синоптики объявили по всей стране предупреждение из-за гололедицы на дорогах (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на дорогах.

Кроме того, объявлено предупреждение о снеголавинной опасности. 16 февраля в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговинная опасность (3 уровень, оранжевый).

"15-19 февраля, в связи с понижением температуры воздуха, на реках бассейнов Сяна, Днестра и Западного Буга ожидается дальнейшее усиление ледообразования в виде интенсивного шугохода и установления ледостава, на отдельных участках речек возможно формирование зажоров льда с резким колебанием уровней воды, без негативных последствий", – предупредили в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 15 февраля на горе Поп Иван температура опустилась до -20 градусов по Цельсию. Кроме мороза, местность хорошо засыпало снегом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!